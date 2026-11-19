Max Verstappen is een grote fan van PSV, maar zijn voetbaltrots stopt niet bij de Nederlandse landsgrenzen. De viervoudige wereldkampioen Formule 1 blijkt ook een bijzondere band te hebben met FC Barcelona en Manchester United. Dat vertelde hij in een gesprek met talkSPORT.

Zijn liefde voor PSV kreeg hij van thuis uit mee. "Mijn vader nam me vroeger mee naar PSV. Hij had toen een link met Philips. Ik hou van de mentaliteit bij de club", legt Verstappen uit.

Johan Cruijff zorgt voor Barcelona-connectie

Ook FC Barcelona heeft een speciaal plekje in zijn hart. Daarvoor verwijst Verstappen naar Johan Cruijff, die als Nederlandse voetballegende een grote indruk op hem maakte. "Een sterke link, een sterke connectie als Nederlandse voetballiefhebber. Hij is de beste die we ooit hebben gehad", klinkt het vol bewondering.

Daarnaast is Verstappen ook een liefhebber van het Engelse voetbal. Vooral Manchester United kan op zijn steun rekenen. "Je kiest altijd een favoriet uit. In goede en slechte tijden. Voor mij is dat United", onthult de Nederlander.

Druk voetbalweekend voor Verstappen

Dat het momenteel niet geweldig loopt op Old Trafford, verandert niets aan zijn trouw. "Het gaat wat moeizaam op dit moment, maar je moet achter hen blijven staan en ze op alle mogelijke manieren steunen", benadrukt Verstappen.



Dit weekend krijgt hij alvast een bijzonder voetbalprogramma voorgeschoteld. Manchester United trekt naar Liverpool, Barcelona ontvangt Villarreal en PSV neemt het op tegen NEC. Zelf zal Verstappen die wedstrijden wellicht niet allemaal live kunnen volgen, want in Las Vegas staat de volgende Grote Prijs Formule 1 op het programma.