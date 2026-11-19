Andy Najar is opnieuw helemaal terug. De voormalige rechtsback van Anderlecht maakt indruk in de Major League Soccer en krijgt daarvoor ook lof van een oude bekende. Sacha Kljestan, jarenlang zijn ploegmaat in Brussel en tegenwoordig analist bij Apple TV, is bijzonder onder de indruk van zijn comeback.

"Andy was een geweldige ploegmaat bij Anderlecht. Na zoveel zware blessures in België dacht ik niet dat hij nog op zijn beste niveau zou terugkeren. Maar kijk nu: hij is terug en speelt misschien wel het beste voetbal uit zijn carrière", klinkt het bij Kljestan.

Van Anderlecht-belofte naar vaste waarde in de MLS

Najar maakte in 2013 de overstap naar Anderlecht. Hij was toen amper twintig jaar oud en had met zijn prestaties in de Champions League al de aandacht getrokken van verschillende Engelse clubs. In Brussel groeide hij uit tot een belangrijke pion op de rechterflank.

Zijn parcours werd echter meermaals afgeremd door zware blessures. Daardoor verdween hij een tijdlang uit beeld, maar de Hondurees gaf niet op. Na passages bij DC United en het Hondurese Olimpia belandde hij in 2025 bij Nashville SC, waar hij opnieuw helemaal boven water kwam.

Kljestan ziet een bijzondere speler

"Ik zie hem als een nummer tien die als rechtsback speelt", zegt Kljestan. "Ik heb net op hem gestemd voor het MLS Best XI, want hij is fantastisch bezig. Ik ben bijzonder trots en blij met het succes dat hij nu boekt. Hij is een fenomenale speler."



Die lof is niet zomaar een compliment. Najar is bij Nashville uitgegroeid tot een belangrijke aanvallende kracht en werd in 2026 opnieuw geselecteerd voor de MLS All-Star-wedstrijd. Bovendien behoort hij tot de kandidaten voor de titel van beste verdediger van het seizoen. De voormalige Anderlecht-speler heeft zijn carrière na een bijzonder moeilijke periode dus helemaal nieuw leven ingeblazen.