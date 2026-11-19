Nederland schaart zich achter België: "Niet onder de indruk"

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De Belgische voetbalbond heeft een duidelijk standpunt ingenomen in de strijd om het FIFA-voorzitterschap. De KBVB schaart zich officieel achter Philippe Diallo, die de huidige voorzitter Gianni Infantino wil opvolgen. Daarmee zetten de Belgen een volgende stap in hun kritiek op het bestuur van de wereldvoetbalbond.