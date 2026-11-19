Nederland schaart zich achter België: "Niet onder de indruk"
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De Belgische voetbalbond heeft een duidelijk standpunt ingenomen in de strijd om het FIFA-voorzitterschap. De KBVB schaart zich officieel achter Philippe Diallo, die de huidige voorzitter Gianni Infantino wil opvolgen. Daarmee zetten de Belgen een volgende stap in hun kritiek op het bestuur van de wereldvoetbalbond.
De KNVB verwacht niet dat Gianni Infantino zomaar opnieuw FIFA-voorzitter wordt. Secretaris-generaal Gijs de Jong ziet kansen voor de tegenkandidaten, onder wie de Fransman Philippe Diallo, die zich op de valreep kandidaat stelde. Hoewel Infantino al volop campagne voert en wereldwijd steun probeert te verzamelen, is De Jong niet onder de indruk.
"Mensen kunnen me naïef noemen, maar ik ben niet zo onder de indruk van een videootje bij de bonden in de Caraïben of in Afrika", klinkt het bij NU.nl. "Dan roept de voorzitter: applaus voor Gianni Infantino. Ja, dan applaudisseert iedereen. Maar dat wil niet zeggen dat ze op hem stemmen. Het is nu pas begonnen."
De Belgische voetbalbond heeft een duidelijk standpunt ingenomen in de strijd om het FIFA-voorzitterschap. De KBVB schaart zich officieel achter Philippe Diallo, die de huidige voorzitter Gianni Infantino wil opvolgen. Daarmee zetten de Belgen een volgende stap in hun kritiek op het bestuur van de wereldvoetbalbond.
België had zich eerder al kritisch uitgelaten over Infantino, maar spreekt nu openlijk zijn steun uit voor een tegenkandidaat. Diallo, voorzitter van de Franse voetbalbond, geniet ook de steun van verschillende andere Europese voetbalfederaties. De verkiezing vindt op 18 maart 2027 plaats in het Marokkaanse Rabat.
KBVB wil grondige hervormingen
In een officieel statement van woensdag 18 november benadrukt de KBVB dat de FIFA dringend werk moet maken van hervormingen. De Belgische bond vraagt meer transparantie, onafhankelijk toezicht en een duidelijkere scheiding der machten. Volgens de KBVB mogen belangrijke beslissingen niet afhankelijk zijn van één persoon.
Bondsvoorzitter Pascale Van Damme ziet in Diallo de geschikte kandidaat om die veranderingen door te voeren. "Hij kan luisteren, bruggen bouwen en mensen samenbrengen", verklaart ze. Van Damme verwijst daarnaast naar zijn jarenlange ervaring in het voetbalbestuur en zijn bereidheid om met verschillende partijen samen te werken.
Duidelijke boodschap aan FIFA
De KBVB benadrukt ook het belang van eerlijke verkiezingen. Alle kandidaten moeten volgens de bond de kans krijgen om hun plannen voor te stellen. Van de FIFA wordt verwacht dat ze een transparant en onafhankelijk verkiezingsproces garandeert, met de nodige controles op de kandidaten.
Toch wil België de deur naar samenwerking met Infantino en andere betrokkenen niet sluiten. "We blijven constructief samenwerken met alle partijen", besluit Van Damme.
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