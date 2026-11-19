OH Leuven moet na het plotse vertrek van Timmy Simons naar KRC Genk opnieuw op zoek naar een hoofdtrainer. Daarbij duikt een opvallende naam op: Nicky Hayen, weet GvA. De Limburger, die onlangs werd ontslagen bij het Engelse Burnley, zou eveneens in beeld zijn bij de Leuvenaars. Alleen het financiële plaatje kan een struikelblok vormen.

Simons was nog maar enkele maanden aan de slag bij OHL, maar koos uiteindelijk voor de uitdaging bij Genk. Hij tekende daar een contract tot 2029. Voor OH Leuven betekent dat opnieuw een vervelende trainerswissel, waardoor de clubleiding snel verschillende pistes moet onderzoeken.

Hayen is interessante piste voor OHL

Hayen heeft alvast een mooi parcours achter de rug. Hij maakte vooral indruk bij Club Brugge, waar hij onder meer landskampioen werd en de halve finales van de Conference League bereikte. Daarna trok hij naar KRC Genk, om vervolgens de overstap naar Burnley te maken. Daar kwam onlangs een einde aan zijn avontuur.

De Truienaar kent het Belgische voetbal door en door en heeft bewezen op het hoogste niveau resultaten te kunnen boeken. Bovendien is hij momenteel beschikbaar. Toch zal OH Leuven rekening moeten houden met zijn financiële voorwaarden. Net dat aspect kan een eventuele overeenkomst bemoeilijken.

Ook andere namen circuleren

Hayen is niet de enige kandidaat die genoemd wordt. Ook Carl Hoefkens en Karel Geraerts worden in verband gebracht met de trainersvacature aan Den Dreef. Beide coaches zitten eveneens zonder club en zijn dus meteen beschikbaar.



De komende periode moet duidelijk maken welke richting OH Leuven uitgaat. De club wil na het vertrek van Simons opnieuw een geschikte trainer vinden, maar zal daarbij ook de financiële haalbaarheid niet uit het oog mogen verliezen. Hayen is alvast een opvallende naam op de shortlist.