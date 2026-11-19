Leicester City heeft een opvallende beslissing genomen over zijn shirtsponsor. De Engelse club heeft de samenwerking met BC.Game met onmiddellijke ingang beëindigd. Aanleiding is de controverse rond het cryptogokbedrijf, dat recent een pornoster als ambassadeur heeft aangesteld. De samenwerking lag al langer onder vuur, maar de recente ontwikkelingen hebben de situatie blijkbaar onhoudbaar gemaakt.

BC.Game was sinds de start van het seizoen 2024-2025 de officiële shirtsponsor van Leicester. Het ging om een overeenkomst ter waarde van meerdere miljoenen euro's. Het logo van het bedrijf prijkte sindsdien prominent op de wedstrijdshirts van de Engelse club. Na amper tweeënhalf jaar komt er nu dus een einde aan de commerciële samenwerking.

Aanstelling pornoster zorgt voor problemen

De directe aanleiding was de aanstelling van Eva Elfie als ambassadeur van BC.Game. De Russische actrice is niet alleen actief in de wereld van esports en online gaming, maar maakt ook pornografische content. Haar aanstelling stond officieel los van de sponsorovereenkomst met Leicester, maar zorgde bij de clubleiding wel voor de nodige bezorgdheid.

Leicester trok daarom rechtstreeks naar BC.Game om de gevolgen voor de commerciële samenwerking te bespreken. De club wilde niet langer zomaar geassocieerd worden met de ontwikkelingen rond het bedrijf. Na enkele gesprekken kwamen beide partijen overeen om het contract vroegtijdig stop te zetten. Volgens Leicester gebeurde dat in onderling overleg, omdat de commerciële prioriteiten van beide partijen niet langer overeenkwamen.

"Leicester City en BC.Game hebben in onderling overleg beslist om onze commerciële samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen", klinkt het in een officiële mededeling. De club benadrukte dat er constructieve gesprekken hadden plaatsgevonden en bedankte de sponsor voor de steun tijdens de voorbije tweeënhalf jaar.

Ook supporters hadden al langer kritiek

De beslissing komt niet helemaal onverwacht. Verschillende supportersgroepen, waaronder de Foxes Trust, hadden zich eerder kritisch uitgelaten over de samenwerking. Vooral het feit dat BC.Game niet over een vergunning beschikt om in het Verenigd Koninkrijk actief te zijn, zorgde voor ongenoegen.





In mei 2025 had de Coalition to End Gambling Ads (CEGA) zelfs een brief gestuurd naar Leicester en de Britse Gambling Commission. Die organisatie drong aan op maatregelen tegen de promotie van BC.Game. Volgens CEGA konden Britse klanten ondanks het ontbreken van een vergunning relatief eenvoudig de beperkingen omzeilen en toch gebruikmaken van de gokwebsite.

De kwestie leidde dus al langer tot vragen over de keuze van Leicester voor deze commerciële partner. De recente aanstelling van Eva Elfie heeft de discussie alleen maar verder aangewakkerd. Hoewel haar ambassadeurschap niet rechtstreeks verbonden was aan de samenwerking met Leicester, wilde de club de mogelijke reputatieschade blijkbaar niet langer riskeren.

Ook voor de supporters heeft de beslissing concrete gevolgen. Fans die dit seizoen een shirt met het logo van BC.Game hebben gekocht, kunnen een terugbetaling of omruiling aanvragen. Dat geldt voor shirts die vanaf 21 oktober werden aangekocht. Leicester moet nu op zoek naar een nieuwe shirtsponsor, nadat een miljoenencontract vroegtijdig ten einde is gekomen.