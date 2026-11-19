PSV overweegt om zeven miljoen euro op tafel te leggen voor Kevin De Bruyne. Napoli wil dat bedrag ontvangen voor de 35-jarige Rode Duivel, maar in Eindhoven zien ze mogelijk een investering die zich al in de tweede seizoenshelft kan terugbetalen. Niet in de Champions League, wel in de strijd om de Nederlandse landstitel.

De Bruyne zou immers niet speelgerechtigd zijn voor de laatste twee wedstrijden van PSV in de League Phase van de Champions League. Op 20 januari staat het duel met Viking FK op het programma, een week later volgt VfB Stuttgart. Winteraanwinsten kunnen pas na de competitiefase worden ingeschreven voor de Europese knock-outwedstrijden.

De titelrace als belangrijkste argument

PSV staat momenteel bovenaan in de Eredivisie en wil die positie uiteraard vasthouden. Met De Bruyne erbij zou de Nederlandse koploper een enorme kwaliteitsinjectie krijgen. Zijn vista, passing en ervaring kunnen vooral tegen ploegen die zich ingraven het verschil maken. Bovendien zou hij met zijn aanwezigheid ook andere aanvallers meer ruimte en mogelijkheden bieden.

Zeven miljoen euro lijkt daardoor een bedrag dat PSV kan verantwoorden. De Bruyne hoeft niet eerst maanden te wennen aan het niveau van het Europese topvoetbal en kan, mits fit, meteen een bepalende rol krijgen. Zijn ervaring bij Manchester City en de Belgische nationale ploeg is bovendien een extra troef in een ploeg die op meerdere fronten wil meestrijden.

Ook Europees kan hij later nog helpen

De Champions League is dus niet de onmiddellijke reden om de transfer in januari af te ronden. Als PSV zich plaatst voor de volgende ronde, kan De Bruyne daarna wel nog worden ingeschreven.

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De Eindhovenaren zouden zo een versterking binnenhalen die zowel in de titelstrijd als in het verdere Europese avontuur een verschil kan maken. Voor zeven miljoen euro is dat een scenario dat bijzonder aantrekkelijk oogt.