Mihajlo Cvetkovic krijgt bijzonder veel lof in Servië. De 19-jarige spits van Anderlecht wordt door Ranko Stojic, voormalig doelman van paars-wit en huidig bestuurder bij de Servische voetbalbond, zelfs vergeleken met Karim Benzema en Sergio Agüero.

Mihajlo Cvetkovic wordt in Servië gezien als een van de grote talenten voor de toekomst. De 19-jarige aanvaller van Anderlecht krijgt bijzonder veel lof van Ranko Stojic, voormalig doelman van paars-wit.

“Hij heeft talent, dat staat vast. Maar net als Djokovic: wanneer je hoofd en hart kunt combineren, word je een kampioen. Dat is Mihajlo: talent, hoofd en hart. Alle drie”, klinkt het bij Stojic in L'Avenir.

Uitblinker tegen Engeland

De Serviër maakte indruk tijdens de kwalificaties voor het EK U19. Tegen Engeland, dat bijna twee jaar ongeslagen was gebleven, was Cvetkovic volgens Stojic zelfs de beste man op het veld. “Hij scoorde, maar was ook overal. Soms stond hij zelfs als rechtsachter.”

Vergelijking met Benzema en Agüero

Stojic ziet in de spits van Anderlecht eigenschappen van absolute topaanvallers. “Ik heb ooit over hem gezegd dat hij me doet denken aan Karim Benzema of Sergio Agüero. Wat hem onderscheidt, is ook zijn voortdurende wil om beter te worden.”

Ook zijn optreden tegen Nederland in oktober bleef hangen. “Hij scoorde een prachtige kopbal, kwam achter Virgil van Dijk vandaan. Hij offert zich op voor het collectief, verliest de bal niet, gebruikt zijn lichaam goed en geeft zijn ploeg ademruimte met zijn loopacties”, somt Stojic op.





Completer profiel dan Mitrovic

De voormalige doelman kent de geschiedenis van Anderlecht met Servische spitsen als Aleksandar Mitrovic, Milan Jovanovic en Nenad Jestrovic. Toch ziet hij in Cvetkovic een ander type aanvaller. “Hij kan zonder problemen op alle drie de posities voorin spelen: centraal, rechts en links.”

Daarom vindt Stojic hem ook beter aangepast aan het moderne voetbal dan Mitrovic. “Dat doet niets af aan de kwaliteiten van Aleksandar. Hij is de topschutter aller tijden van onze nationale ploeg. Maar Cvetkovic is vanuit dat oogpunt completer en zijn profiel zou bijvoorbeeld beter passen bij het Spaanse voetbal.”