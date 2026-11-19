Romain Matthys is bezig aan een ronduit indrukwekkend seizoen in Spanje. De Belgische doelman van CD Castellón houdt zijn ploeg bijna wekelijks recht en zet ondertussen cijfers neer die de geschiedenisboeken ingaan. Na dertien competitiewedstrijden kreeg hij amper vijf doelpunten tegen. Bovendien hield hij al acht keer zijn netten schoon.

De 28-jarige Luikenaar is daarmee een van de grote uitblinkers in de Spaanse tweede klasse. Opvallend, want Matthys is bij het grote Belgische voetbalpubliek relatief onbekend. Hij speelde eerder voor onder meer RFC Luik en MVV Maastricht, maar maakt nu naam op Spaanse bodem.

Matthys schrijft geschiedenis bij Castellón

Volgens de Spaanse sportkrant Diario AS heeft Castellón in zijn volledige professionele geschiedenis nog nooit zo weinig tegendoelpunten geïncasseerd na dertien speeldagen. Het vorige clubrecord dateerde uit de seizoenen 1966/67 en 1971/72, toen de ploeg op hetzelfde moment zeven tegendoelpunten telde.

De cijfers van Matthys worden nog indrukwekkender wanneer ze worden vergeleken met de beste doelmannen uit de geschiedenis van de Spaanse tweede klasse. De Belg incasseert momenteel gemiddeld amper 0,38 doelpunten per wedstrijd. Dat is zelfs beter dan het uiteindelijke gemiddelde van Mauro Ravnic en Paco Leal, die met 0,50 het beste eindcijfer neerzetten onder de winnaars van de Trofeo Zamora.

Zelfs Arsenal komt in de vergelijking voor

Natuurlijk moet Matthys die uitzonderlijke cijfers nog een groot deel van het seizoen volhouden. Toch is zijn huidige prestatie opmerkelijk. Met 36 reddingen en acht wedstrijden zonder tegendoelpunt is hij een belangrijke factor in de sterke defensieve prestaties van Castellón.



Ook in Europees perspectief springen de statistieken in het oog. Van de ploegen uit de twee hoogste afdelingen van de grote Europese competities komt alleen Arsenal in de buurt, met gemiddeld een half tegendoelpunt per wedstrijd. Voor Matthys is het een bijzonder knappe ontwikkeling. De Belg, die in 2025 transfervrij overkwam van MVV Maastricht, lijkt in Spanje helemaal zijn draai te hebben gevonden.