De zaak rond de zogenaamde 'Belgengate' krijgt vrijdag een opvallend nieuw hoofdstuk. De Disciplinaire Raad van de voetbalbond buigt zich over de administratieve blunder van Anderlecht tegen Club Brugge, maar Union wil zich volgens HLN ook in het dossier mengen.

Paars-wit riskeert een sanctie nadat het in de topper van 8 november slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad had staan. Dat moesten er volgens het bondsreglement minstens zes zijn. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Union vreest gevolgen voor de titelstrijd

Club Brugge diende klacht in en hoopt mogelijk twee extra punten te krijgen. Bij een forfaitnederlaag voor Anderlecht zou blauw-zwart drie punten toegekend krijgen in plaats van het behaalde gelijkspel. Dat kan een enorme impact hebben op het klassement.

Volgens de informatie van HLN wil Union zich daarom als belanghebbende partij laten horen. De Brusselaars vrezen dat een puntenverschuiving de titelstrijd beïnvloedt. Union staat momenteel één punt voor Club Brugge en wil niet dat de concurrent op deze manier dichterbij komt of zelfs voorbijsteekt.

Miljoenenbelang achter de zaak

Er staat bovendien veel meer op het spel dan alleen de sportieve eer. De Belgische kampioen krijgt volgend seizoen rechtstreeks toegang tot de Champions League. Dat levert een aanzienlijk financieel voordeel op, zeker voor Club Brugge, dat dankzij zijn Europese coëfficiënt ook op een hoger startbedrag kan rekenen.

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De Disciplinaire Raad hoort vrijdag om 13 uur de betrokken partijen. Een onmiddellijke uitspraak is evenwel niet gegarandeerd. Bovendien kunnen Anderlecht en Club Brugge nadien nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen. De 'Belgengate' dreigt dus nog een staartje te krijgen.