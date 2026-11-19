Vincent Kompany neemt vrijdagavond opnieuw plaats op de bank van Bayern München. De Belgische coach sprak donderdag op zijn persconferentie over het duel met Keulen.

Vincent Kompany heeft uitgebreid stilgestaan bij zijn afwezigheid, maar blikte donderdag ook vooruit op de wedstrijd van Bayern München tegen Keulen. Voor de Belgische trainer wordt het een bijzonder moment: na bijna een maand afwezigheid keert hij terug op de bank.

"Ik kijk al vier weken uit naar deze wedstrijd en ik kan jullie zeggen dat die periode helemaal niet moeilijk was. Integendeel. Ik heb ervan genoten om tijd te hebben, en daar heb ik zeker voldoende van gehad", verklaarde Kompany.

Extra geladen terugkeer voor Kompany

De Bayern-coach kon het duel met Keulen naar eigen zeggen grondig voorbereiden. "Ik heb nu bijna vier weken gehad om deze wedstrijd voor te bereiden. Mijn motivatie is voor elke match altijd erg hoog, maar voor die van morgen ligt ze nog hoger. Ik hoop dat ik die motivatie kan overbrengen op de ploeg."

Daarbij moet Kompany wel rekening houden met de specifieke omstandigheden na een interlandperiode. "De spelers keren nu terug van hun nationale ploeg en dat is altijd een aparte situatie. We spelen vrijdagavond en de jongens zijn pas net terug bij de club na hun internationale verplichtingen. In zo'n periode kan er altijd iets gebeuren, daar moeten we eerlijk over zijn. Dat is nu eenmaal altijd zo."

Bayern moet energie van coach oppikken



De Belgische oefenmeester rekent erop dat zijn selectie zijn enthousiasme deelt bij zijn terugkeer. "Ik hoop dat de spelers die energie en motivatie voor de wedstrijd voelen. Als dat zo is, hebben we al een goede basis om morgen aan de match te beginnen."