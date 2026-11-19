Vincent Kompany is helemaal terug bij Bayern München. De Belgische trainer verscheen donderdag opnieuw voor de pers na zijn gezondheidsproblemen van de voorbije weken. Hij sprak openhartig over de moeilijke periode, de schrik die hij beleefde en de lessen die hij daaruit heeft getrokken. Vooral zijn eigen houding speelde volgens hem een belangrijke rol.

De voormalige Rode Duivel voelt zich ondertussen opnieuw uitstekend. Na tal van medische onderzoeken kreeg hij geruststellend nieuws en kon hij zijn werkzaamheden hervatten. Kompany benadrukte dat hij bijzonder dankbaar is voor de steun die hij tijdens zijn afwezigheid kreeg.

"Het was heel intens. Op dat moment was het een nieuwe ervaring", vertelde Kompany tijdens zijn persconferentie bij Bayern München. "Achteraf bekeken is alles perfect verlopen. Ik kreeg onmiddellijk steun van de club en de dokters. Daar ben ik heel dankbaar voor. We hebben heel wat onderzoeken uitgevoerd en die waren allemaal geruststellend. Ik kan zeggen dat ik in heel goede gezondheid verkeer."

Kompany gaf ook toe dat hij zelf een belangrijke fout had gemaakt. "Toen we tegen Arsenal speelden, was ik eerlijk over wat er gebeurd was. Ik was gewoon ziek en had misschien niet goed genoeg naar mijn lichaam geluisterd. Alles wat daarna volgde, was daar een gevolg van. Ik wil het niet minimaliseren, want het was zeker een schok. Maar het kwam doordat ik bleef doorgaan terwijl ik eigenlijk rust had moeten nemen."

Kompany bijzonder trots op spelers

Tijdens zijn afwezigheid volgde Kompany zijn ploeg vanop afstand. Vooral de wedstrijd tegen Atlético Madrid maakte indruk. "Ik heb enorm genoten van die wedstrijd. Het was een van de mooiste momenten uit mijn trainerscarrière, hoewel ik er zelf niet bij was. We gingen er zonder angst naartoe en je zag nog altijd Bayern op het veld staan. Dat nemen we mee naar de toekomst."



De trainer kijkt nu vooral vooruit. "Ik hoop dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt. Ik ben enorm dankbaar voor de reactie van de club en de volledige medische staf, die dag en nacht voor me klaarstonden." Kompany kon zelfs nog lachen om zijn afwezigheid. "We zijn nog ongeslagen en ik heb net de langste vakantie van mijn leven gehad." Zijn boodschap is duidelijk: hij voelt zich opnieuw goed en kijkt ernaar uit om met Bayern verder te werken.