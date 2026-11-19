In Ecuador heeft een voetballer een bijzonder zware straf gekregen na een gewelddadig incident tijdens een wedstrijd in de derde afdeling. Jhon Perlaza is voor liefst acht jaar geschorst nadat hij een grensrechter met een steen tegen het hoofd had geraakt.

Het incident gebeurde in oktober, tijdens de blessuretijd. Perlaza zat op dat moment op de reservebank, maar verloor plots alle controle. Hij pakte een steen en gooide die richting assistent-scheidsrechter Lenin Giovanni Ojeda Núñez, die vlakbij stond.

De grensrechter zakte onmiddellijk in elkaar en liep ernstige verwondingen op. Hij moest zelfs een operatie ondergaan en kon volgens lokale berichtgeving zestig dagen niet werken. De wedstrijd werd na de aanval meteen stilgelegd.

Schorsing tot oktober 2034

De Ecuadoraanse voetbalbond heeft Perlaza inmiddels een schorsing opgelegd tot 19 oktober 2034. Dat betekent dat hij acht jaar lang geen enkele voetbalactiviteit mag uitvoeren. FIFA kan ervoor zorgen dat de straf ook internationaal wordt erkend, waardoor hij niet zomaar bij een buitenlandse club aan de slag kan.

Ook zijn club Ciudad de Yantzaza ontsnapt niet aan sancties. Die moet een boete van 2.000 dollar betalen en daarnaast ongeveer 4.400 dollar aan medische kosten vergoeden. Bovendien mag de club drie wedstrijden niet in haar eigen stadion afwerken.



De club had na het incident al aangekondigd Perlaza te willen verwijderen. Het vonnis is voorlopig nog niet definitief: zowel de speler als Ciudad de Yantzaza kunnen in beroep gaan.