Marco Fassone, voormalig bestuurder van Napoli, Internazionale en AC Milan, heeft zich bij Stile TV uitgesproken over Kevin De Bruyne. Hij stelt zich vragen bij het verschil tussen de prestaties van de Rode Duivel bij Napoli en de nationale ploeg.

Kevin De Bruyne was tijdens de interlandperiode in november opnieuw een bepalende speler voor de Rode Duivels. Hij scoorde tegen Turkije, leverde een assist af tegen Italië en drukte ook in het spel zijn stempel op de Belgische ploeg.

Fassone ziet twee versies van De Bruyne

Marco Fassone merkt een duidelijk verschil op tussen de De Bruyne bij België en die bij Napoli. "Bij de nationale ploeg zien we hem op een bepaalde manier spelen. Hij oogt fit en lijkt volledig zichzelf. Bij Napoli toont hij daarentegen een heel ander niveau", vertelde de voormalige bestuurder.

Volgens Fassone kunnen er achter de schermen redenen zijn voor dat contrast. "Wanneer spelers zo verschillend presteren bij hun land en hun club, wijst dat mogelijk op interne problemen. Misschien is er onvrede, of zijn er misverstanden met de trainer of het bestuur."

Napoli verwacht meer van zijn dure sterkhouder

De Italiaan wijst ook op de hoge verwachtingen die in Napels aan De Bruyne verbonden zijn. "Een speler van dit niveau brengt bij Napoli niet wat de club van hem verwacht, terwijl hij wel een aanzienlijke kost vertegenwoordigt."

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"De club zal de situatie dan ook ongetwijfeld evalueren en de beslissingen nemen die ze het beste acht", besloot hij over de Rode Duivel.