De supporters van Anderlecht zitten met heel wat vragen. Tijdens de Fan Council van donderdagavond op Neerpede zal niet alleen de sportieve situatie besproken worden, maar vooral ook de zogenaamde Belgengate. De fans willen weten hoe een dergelijke blunder in godsnaam heeft kunnen gebeuren bij één van de grootste clubs van het land.

De Brusselaars maakten op het veld van Club Brugge een bijzonder pijnlijke fout door een niet-speelgerechtigde speler op te stellen. Anderlecht heeft de gemaakte fout intussen erkend, maar dat neemt de ongerustheid bij de achterban niet weg. Vooral de omstandigheden waarin zoiets kon gebeuren, roepen heel wat vragen op.

Hoe kon dit gebeuren bij een topclub als Anderlecht?

De Fan Council biedt een afvaardiging van de supporters de mogelijkheid om rechtstreeks met de clubleiding in gesprek te gaan. De verwachting is dat de sportieve resultaten aan bod zullen komen, maar Belgengate zal ongetwijfeld een belangrijk gespreksonderwerp worden. De fans willen niet alleen horen dat er een fout is gemaakt, maar vooral begrijpen wie verantwoordelijk was en hoe de interne controles konden falen.

Dat ligt bijzonder gevoelig bij een club met de uitstraling en ambities van Anderlecht. Een administratieve blunder met mogelijk zware sportieve gevolgen is moeilijk te rijmen met de professionaliteit die je van een topclub mag verwachten. De supporters willen dan ook duidelijkheid over wat er precies misliep.

Disciplinaire Raad buigt zich over dossier

Anderlecht zal tijdens de Fan Council evenwel niet alle details uit de doeken doen. De club wil voorlopig niet verder in detail treden, aangezien de zaak vrijdag om 13 uur wordt behandeld door de Disciplinaire Raad. Paars-wit riskeert een boete, puntenaftrek en in het slechtste geval zelfs een forfaitnederlaag.



De supporters zullen dus vooral hopen dat de club na de behandeling van het dossier met meer uitleg komt. Want naast de mogelijke sportieve sancties blijft vooral één vraag hangen: hoe kon zo'n blunder gebeuren bij een club die zichzelf opnieuw aan de Belgische top wil vestigen?