De interlandbreak zit erop en STVV trekt zaterdagavond naar Charleroi. Jonas De Roeck kon na zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer naar Sint-Truiden even op adem komen, maar een ideale voorbereiding werd het niet. Liefst zeven spelers mochten zich melden bij hun nationale ploeg, waardoor de trainer een groot deel van zijn kern moest missen.

Vooral het middenveld werd stevig uitgedund. Leo Kokubo, Nikola Musliu, Ishiwatari, Sissako, Shinkawa, Mbuku en Bazdar waren op pad met hun land. De Roeck had nochtans werkpunten genoeg na de wedstrijd tegen Zulte Waregem.

"We moeten meer het ritme van de wedstrijd kunnen aanvoelen. We hebben altijd de intentie om voor het balbezit te gaan, maar dat moeten we meer beheersen. Je kan onmogelijk 90 minuten lang de wedstrijd bepalen. Soms moet je ook durven controleren", klonk het toen.

Japan blijft belangrijke leverancier van STVV

Dat STVV zoveel internationals aflevert, is ondertussen geen nieuw gegeven. Vooral Japan blijft een belangrijke leverancier. Liefst elf spelers werden ooit opgeroepen voor de nationale ploeg terwijl ze bij de Kanaries actief waren: Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo, Daichi Kamada, Daniel Schmidt, Daiki Hashioka, Ryotaro Ito, Zion Suzuki, Shogo Taniguchi, Joel Chima Fujita, Leo Kokubo en Keisuke Goto.

Voor Kokubo leverde de recente interlandperiode overigens geen speelminuten op. De doelman zag vanaf de bank hoe Japan met ex-STVV'er Zion Suzuki Brazilië versloeg, maar tegen Paraguay liep het minder goed af. Het was bovendien de laatste wedstrijd van bondscoach Hajime Moriyasu, die sinds juli 2018 aan het roer stond en naar het clubvoetbal zou willen terugkeren.

Shinkawa en Ishiwatari zetten stappen

Ook bij de Japanse jeugdselecties blijft STVV vertegenwoordigd. Ishiwatari heeft een basisplaats bij de U23, terwijl Shinkawa scoorde tegen de Amerikaanse U20. Beide spelers zijn bovendien steeds belangrijker geworden in het eerste elftal van de Kanaries. Ook Sissako is intussen een vaste waarde.



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Dat heeft gevolgen voor de concurrentie binnen de Truiense kern. Merlen en Araki moeten zich voorlopig tevredenstellen met invalbeurten. De Roeck zal in Charleroi opnieuw keuzes moeten maken, zeker omdat hij tijdens de interlandbreak niet met zijn volledige middenveld kon werken. De vraag is dan ook hoeveel automatismen hij al heeft kunnen bijschaven richting de belangrijke verplaatsing.