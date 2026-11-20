Jimmy Coenraets heeft in de Verenigde Staten een bijzonder mooie bekroning gekregen. De 31-jarige Belg is verkozen tot Trainer van het Jaar in het Amerikaanse vrouwenvoetbal. Hij loodste Utah Royals tegen alle verwachtingen in naar de halve finales van de play-offs.

Bij de start van het seizoen werden de Royals door heel wat kenners nog bij de laatste ploegen verwacht. Coenraets draaide die voorspellingen helemaal om en zorgde zelfs voor een stunt tegen titelfavoriet San Diego Wave. Utah plaatste zich voor het eerst voor de play-offs.

De erkenning kwam ook van zijn collega's. "Zowat elke coach liet weten dat ze voor mij hadden gestemd en het me hadden gegund", vertelde Coenraets aan Sporza. De Belg had na de uitreiking naar eigen zeggen nog 143 berichten te beantwoorden.

Professioneel vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten

Coenraets maakte in 2024 de overstap naar Amerika, nadat hij eerder de vrouwen van OH Leuven had getraind. Het verschil in omkadering is volgens hem bijzonder groot. "Ik zou zelfs durven zeggen dat het vrouwenvoetbal hier vaak professioneler werkt dan het mannenvoetbal in België."

Bij Utah Royals beschikt hij over een voltallige staf van 33 mensen en een spelersgroep van dertig voltijdse profs. Ook de belangstelling is aanzienlijk: gemiddeld lokt de club 11.000 tot 13.000 supporters, terwijl voor de halve finale in Washington zelfs 25.000 fans kwamen opdagen.

Nog één jaar contract bij Utah

De individuele prijs ziet Coenraets vooral als een collectieve bekroning. Utah staat qua salary cap en marktwaarde ongeveer twaalfde in de competitie, maar schopte het wel tot de laatste vier. Zijn contract loopt nog één seizoen door.





Volgend jaar wordt de uitdaging dus om dat succes te bevestigen. Coenraets beseft dat de verwachtingen hoger zullen liggen, maar wil vooral vasthouden aan de elementen die zijn ploeg dit seizoen zo succesvol maakten. Binnenkort komt hij bovendien even naar België om zijn familie terug te zien.