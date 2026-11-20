David Helmer, al bijna drie jaar Amerikaans aandeelhouder van Sporting Charleroi, is nog altijd bijzonder scherp voor de incidenten in Bergen tijdens de Beker van België. In gesprek met de collega's van IPM haalt hij uit naar "een kleine groep egoïstische mannen die zich als kinderen gedragen" en volgens hem niet alleen de club, maar ook de hele stad schade berokkenen.

David Helmer treedt als aandeelhouder van Sporting Charleroi doorgaans niet vaak op de voorgrond, maar de gebeurtenissen in Bergen hebben daar verandering in gebracht. In een gesprek met onze collega's van de IPM-groep sprak de Amerikaan openlijk over de recente straffen voor de Carolo-club en zijn aanhang.

Na de ongeregeldheden in Bergen werd de voorwaardelijke sanctie van drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren alsnog geactiveerd. Charleroi moet ook één uitmatch zonder eigen supporters afwerken en kreeg een boete van 10.000 euro. De club ging in beroep.

Helmer richt pijlen op kleine groep supporters

Helmer verwees naar het negatieve imago waarmee Charleroi volgens hem al te lang kampt. "Toen ik voor het eerst tegen een vriend uit Brussel zei dat ik eraan dacht om in Charleroi te investeren, antwoordde hij: 'Ga er niet alleen heen. Het is gevaarlijk.' Maar die trotse stad is niet zo. Wie houdt dat oude cliché dan in stand? Een kleine groep egoïstische mannen die zich als kinderen gedragen", aldus Helmer.

De aandeelhouder van de Zebra's spaarde de daders van de incidenten niet. "Er worden inspanningen geleverd om de stad vooruit te helpen en de manier waarop ze naar zichzelf kijkt te veranderen. Maar enkele mensen geven niet om de club. Jullie denken alleen aan jezelf en halen tegelijk een volledige stad naar beneden. Fakkels naar mensen gooien is geen passie. Het is domheid."

Schade loopt op tot naar schatting één miljoen euro

De financiële schade voor Sporting Charleroi wordt geraamd op een miljoen euro. Helmer wees daarbij nadrukkelijk naar bepaalde supporters. "Wanneer mensen in de krant lezen dat het goed gaat met de club en in het volgende artikel ontdekken dat we ons voor de rechtbank moeten verdedigen, dan beschadigen jullie de club waarvan jullie beweren te houden. In werkelijkheid denken jullie alleen aan jezelf. Jullie verdienen het niet om deel uit te maken van wat we samen opbouwen. Schaam jullie!"





Tot slot deed Helmer een oproep aan iedereen die weet wat er in het Stade Tondreau is gebeurd. "Er zijn mensen die weten wie dit in Bergen heeft gedaan. Ik begrijp niet waarom zij zwijgen. Als ze echt om de club en hun eigen integriteit geven, moeten ze spreken", besloot David Helmer.