AC Milan heeft Nicolò Tresoldi nadrukkelijk op de radar staan, maar weet dat het geen eenvoudige opdracht wordt om de spits van Club Brugge los te weken. In Italië wordt al gewaarschuwd voor een nieuwe moeilijke transfersoap tussen beide clubs. De eerdere dossiers rond Charles De Ketelaere en Ardon Jashari zitten bij de Rossoneri nog vers in het geheugen.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Milan Tresoldi zelfs al in januari willen aantrekken, al lijkt dat zelfs niet bespreekbaar. Club Brugge is niet bepaald een club die zich gemakkelijk laat overtuigen wanneer een belangrijke speler vertrekt. Dat hebben de Italianen de voorbije jaren aan den lijve ondervonden.

De Ketelaere en Jashari waren uitputtingsslagen

In de zomer van 2022 onderhandelden Milan en Club Brugge maandenlang over De Ketelaere. Er waren persoonlijke ontmoetingen, videogesprekken en voortdurend nieuwe voorstellen. Beide clubs hielden lang vast aan hun standpunt, waardoor ook de speler zelf in onzekerheid bleef. Uiteindelijk kreeg Milan zijn zin, maar het kostte bijzonder veel tijd en onderhandelingswerk.

Drie jaar later volgde een gelijkaardig scenario met Ardon Jashari. De Zwitser wilde absoluut naar San Siro en probeerde de onderhandelingen zelfs persoonlijk te forceren. Hij sloot zichzelf tijdelijk uit van de Brugse activiteiten, miste een oefenwedstrijd en was niet aanwezig op de ploegvoorstelling voor de supporters.

Toch hield Club Brugge ook toen bijzonder lang het been stijf. Milan moest uiteindelijk aanzienlijk dichter bij de financiële eisen van de Belgische kampioen komen voordat Jashari mocht vertrekken. In Italië vrezen ze dat het dossier-Tresoldi opnieuw een vergelijkbaar verloop kan kennen.

Prijskaartje van 60 miljoen euro

De vraagprijs voor Tresoldi zou momenteel rond de 60 miljoen euro liggen. Bovendien is Club Brugge niet geneigd om een belangrijke aanvaller midden in het seizoen te laten vertrekken. Een transfer in januari wordt daardoor bijzonder moeilijk, zelfs voor een club als AC Milan.



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Toch ziet La Gazzetta dello Sport ook een belangrijk verschil met de vorige onderhandelingen. De Amerikaanse eigenaar Gerry Cardinale zou zijn aanpak van de transfermarkt hebben veranderd. Waar Milan vroeger bijzonder voorzichtig moest omspringen met zijn financiële middelen, wil de club tegenwoordig sneller doordrukken wanneer ze echt overtuigd is van een speler.

De recente komst van onder meer Ramos en Moreira toont volgens de Italiaanse krant die gewijzigde strategie. Milan zou dus bereid kunnen zijn om steviger door te pakken dan bij de vorige dossiers. Of dat voldoende is om Club Brugge te overtuigen, valt nog af te wachten. De Italianen weten alvast dat ze tegenover een bijzonder taaie onderhandelingspartner staan.