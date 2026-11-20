Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Jaedon Donkor. De 17-jarige flankaanvaller van Hearts U18 maakt indruk in Schotland en staat volgens transferjournalist Rudy Galetti in de belangstelling van verschillende grote clubs.

Niet alleen paars-wit volgt de jongeling. Ook Chelsea, Newcastle United en Red Bull Salzburg zouden bijzonder geïnteresseerd zijn. Een transfer lijkt volgens Galetti steeds waarschijnlijker.

Opvallende ontwikkeling bij Hearts

Donkor is uitstekend aan het seizoen begonnen. De Engelse winger maakte al vijf doelpunten voor de U18 van Hearts, waaronder een hattrick tegen Kelty Hearts. Zijn prestaties zorgen ervoor dat zijn naam steeds vaker opduikt bij buitenlandse scouts.

🚨👀 EXCL | Chelsea, Newcastle, Salzburg and Anderlecht are seriously interested in Jaedon Donkor. The 17yo Hearts U18 winger is attracting growing attention after an explosive start to the season, scoring 5 goals, including a hat-trick against Kelty Hearts: a move is likely. https://t.co/52MlhQ6hg2 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 19, 2026

De jongeling is bovendien geen onbekende in de Engelse topacademies. Hij doorliep eerder de jeugdopleiding van Arsenal en Manchester United, voordat hij in de zomer van 2025 voor Hearts koos. Bij die Schotse club zag hij een duidelijk traject richting het eerste elftal.

Anderlecht moet stevig concurreren

De jonge aanvaller is linksbenig en kan zowel op rechts als op links uit de voeten. Zijn snelheid en aanvallende kwaliteiten maken hem een interessante prospect voor clubs die vroeg willen investeren in talent.





Voor Anderlecht wordt het dus geen eenvoudige opdracht om hem naar Brussel te halen. Met Chelsea en Newcastle als concurrenten is de belangstelling bijzonder groot.