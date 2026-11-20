Sporting Charleroi heeft er plots een groot probleem bij. De club ging in beroep tegen de zware sancties na de vuurwerkincidenten tijdens de bekerwedstrijd tegen Bergen, maar krijgt nu slecht nieuws. Ook het bondsparket tekent beroep aan.

Tijdens die bekerwedstrijd liep het helemaal mis toen supporters vuurwerk afstaken. Daarbij raakten drie kinderen gewond. Charleroi kreeg vervolgens drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren, een boete van 10.000 euro en drie uitwedstrijden zonder meegereisde supporters, waarvan één effectief.

Bondsparket wil strengere straf

Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Volgens Sudinfo heeft ook het bondsparket beslist om beroep aan te tekenen. Niet om de straf te verminderen, maar net om strengere sancties af te dwingen.

Het bondsparket had oorspronkelijk vijf uitwedstrijden zonder supporters geëist en vindt de huidige sancties dus onvoldoende. Charleroi hoopte met het eigen beroep vooral de financiële en sportieve gevolgen van de straf te beperken.

Grote onzekerheid bij Charleroi

Ook bij de supporters groeit de frustratie. Zij voelen zich collectief gestraft voor de incidenten en vrezen de gevolgen van wedstrijden zonder publiek. Bovendien kan de club heel wat inkomsten verliezen.

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De beroepsprocedure krijgt daardoor een bijzonder belangrijk karakter. Waar Charleroi aanvankelijk hoopte op strafvermindering, riskeert het nu zelfs een zwaardere sanctie. Het is wachten op een definitieve uitspraak.