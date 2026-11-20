Ivan Leko heeft er een vervelende kopzorg bijgekregen in aanloop naar een belangrijke week voor Club Brugge. Jorne Spileers keerde niet volledig fit terug van de interlandperiode met de Jonge Duivels. Zaterdag wacht KV Mechelen, volgende week staat het Champions League-duel tegen Liverpool op het programma.

De blessure komt op een bijzonder slecht moment voor de 21-jarige verdediger. Spileers had zich de voorbije maanden opgewerkt tot basisspeler en kreeg centraal achterin steeds vaker de voorkeur. Samen met Brandon Mechele vormde hij de vaste tandem in het hart van de Brugse defensie.

Lee staat klaar om zijn kans te grijpen

Spileers liep tijdens zijn interlandverplichtingen een blessure op. Wat er precies aan de hand is en hoe lang hij eventueel buiten strijd zal zijn, is voorlopig niet duidelijk. Bij de Belgische beloften kwam hij alvast niet in actie.

Mocht Spileers niet tijdig fit raken, dan heeft Leko met Hanbeom Lee wel een alternatief achter de hand. De Zuid-Koreaan stond de voorbije weken vaker in de schaduw van de jonge Belg, maar kan nu opnieuw zijn kans krijgen naast Mechele.

Dubbele opdracht voor Leko

Voor Spileers is het uiteraard zuur dat hij mogelijk net nu moet afhaken. Hij had de concurrentiestrijd gewonnen en leek steeds steviger op zijn plaats te zitten in het elftal. Een gedwongen afwezigheid kan Lee de gelegenheid geven om zich opnieuw in de kijker te spelen.

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Leko zal de komende dagen de evolutie van zijn verdediger nauwlettend volgen. Met KV Mechelen en Liverpool op korte tijd voor de boeg kan Club Brugge zich weinig personele problemen veroorloven. Vooral met het oog op de Europese confrontatie zou het een flinke opsteker zijn als Spileers alsnog inzetbaar blijkt.