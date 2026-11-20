Vrijdagavond stonden er twee wedstrijden op het programma in de Challenger Pro League. Lierse SK boekte een belangrijke 1-0-overwinning tegen Sporting Lokeren, terwijl Club NXT na een spannende wedstrijd de punten moest delen met Virton. Vooral voor de Brugse beloften zal de 2-2 als een gemiste kans aanvoelen.

Lierse ontving Lokeren op het Lisp en had dringend nood aan punten om onderin het klassement wat ademruimte te creëren. De thuisploeg slaagde daar ook in, al viel het enige doelpunt pas diep in de blessuretijd van de eerste helft. Alexandre Stanic zette een strafschop om en bezorgde de Pallieters zo een belangrijke voorsprong.

Lierse nadert Lokeren

Na de rust slaagde Lokeren er niet meer in om de achterstand ongedaan te maken. Het duel eindigde op 1-0. Voor Lierse betekent dat een bijzonder welgekomen driepunter, terwijl Lokeren een kans laat liggen om aansluiting te vinden bij de hoger geklasseerde ploegen.

Door de overwinning klimt Lierse naar de tiende plaats met elf punten uit tien wedstrijden. Lokeren blijft achtste met veertien punten.

Club NXT geeft voorsprong nog uit handen

Ook bij Club NXT viel er vrijdagavond heel wat te beleven. Virton kwam al na dertien minuten op voorsprong dankzij een strafschop van Ihab Goudani El Baraka. Naïm Amengai bracht de Brugse beloften in de 37e minuut langszij en maakte na 57 minuten ook zijn tweede doelpunt van de avond. Daarmee leek Club NXT helemaal op weg naar een belangrijke thuisoverwinning.



Die voorsprong hield echter niet lang stand. Jean-Claude Ntenda bracht Virton in de 65e minuut opnieuw op gelijke hoogte en legde daarmee de 2-2-eindstand vast. Club NXT blijft zo twaalfde met tien punten, terwijl Virton met veertien punten de zevende plaats bezet.