De genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals zijn bekend. Hugo Broos, David Hubert, Vincent Kompany en Ivan Leko maken kans op de jaarlijkse onderscheiding voor de coach die het best aansluit bij de werkwijze van de legendarische Belgische trainer.

De vier kandidaten kwamen als sterkste uit de eerste stemronde. Broos maakte indruk als bondscoach van Zuid-Afrika, waarmee hij de tweede ronde van het WK bereikte. Nadien kondigde de 74-jarige trainer zijn afscheid aan.

Ook Kompany en Leko bij de kanshebbers

Hubert leidde Union in zijn eerste seizoen naar de Belgische beker en de tweede plaats in de competitie. Kompany pakte met Bayern München dan weer zijn tweede opeenvolgende landstitel en voegde daar ook de DFB-Pokal aan toe.

Ook Ivan Leko maakt kans op de prijs. De Kroaat loodste Club Brugge naar de landstitel en liet zich de voorbije maanden ook Europees opmerken met sterke prestaties in de Champions League. Kompany won de trofee vorig jaar en kan dus zijn titel verdedigen.

Drie aanvallers maken kans op andere prijs

Ook de genomineerden voor de Prijs Dominique D'Onofrio zijn bekend. Die onderscheiding bekroont het grootste talent onder de debutanten in de Jupiler Pro League. Robin Mirisola (OH Leuven, gehuurd van Genk), Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) en Josué Vergara (AA Gent) zijn de drie kanshebbers.

Lees ook... Moeilijk te geloven maar Club Brugge zweert het en toont het: "Nog geen seconde aan Liverpool gedacht"›

De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt tijdens de uitreiking op maandag 14 december in Grimbergen. Voor de Trofee Raymond Goethals volgt vooraf nog een tweede stemronde om uit te maken wie Kompany opvolgt of zichzelf opnieuw tot laureaat kroont.