Vincent Kompany is terug op de bank bij Bayern München, maar zijn rentree draaide uit op een bijzonder zure avond. De landskampioen kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Keulen en verloor ook Harry Kane en Michael Olise met blessures.

Alle aandacht in de Allianz Arena ging naar Vincent Kompany. Bijna een maand nadat hij onwel was geworden op training, nam de Belgische coach opnieuw plaats op de bank. Met een brace om de schouder leek 'Vince the Prince' vooral blij weer te zijn waar hij thuishoort.

Keulen verstoort het feestje al vroeg

Van een zorgeloze comeback was echter snel geen sprake. Keulen profiteerde in het eerste kwartier van een tegenaanval om verrassend op voorsprong te komen. Alsof dat nog niet volstond, moest Harry Kane kort daarna geblesseerd naar de kant.

Een doelpunt van Bayerns niveau! 😮‍💨🤩 https://t.co/I2OiQcWRld — Play Sports (@playsports) November 20, 2026

Bayern nam vervolgens de bal en zocht geduldig naar openingen rond het strafschopgebied van de bezoekers. Die aanpak leverde vlak voor rust alsnog resultaat op. Nathaniel Brown haalde uit met links van buiten de zestien en bracht de thuisploeg in de 36e minuut langszij: 1-1.

Wie zoekt, die vindt! 🔍👌 https://t.co/Q84HmEN7Et



— Play Sports (@playsports) November 20, 2026

Ook Olise valt uit, Dortmund kan profiteren

De problemen voor Kompany bleven zich wel opstapelen. Na Kane moest ook Michael Olise bij de rust afhaken. De Fransman verzwikte zijn enkel en verliet het stadion op krukken, wat de zorgen in München alleen maar vergroot.

Ondanks het overwicht in balbezit kreeg Bayern na de pauze nauwelijks vat op de wedstrijd. Keulen, dat als veertiende aan de speeldag begon, liet zich niet wegdrukken en creëerde zelfs de beste mogelijkheden in de tweede helft.

Zo hielden de bezoekers stand tot het laatste fluitsignaal en bleef Bayern steken op een 1-1-gelijkspel. De ploeg van Kompany heeft voorlopig één punt voorsprong op Borussia Dortmund, maar kan de leidersplaats zondag alweer kwijtspelen. Dan trekt BVB naar Borussia Mönchengladbach.