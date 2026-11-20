De Rode Duivels nemen het in maart op tegen Duitsland in de kwartfinales van de Nations League. Bondscoach Jürgen Klopp heeft uitgebreid gereageerd op de loting en kijkt met veel belangstelling uit naar de confrontatie. Vooral Kevin De Bruyne krijgt bijzonder veel lof van de Duitser.

"Ik ben tevreden met de loting, zoveel mogelijkheden waren er ook niet", vertelt Klopp op de website van de Duitse voetbalbond. "Na de eerste loting was duidelijk dat we niet naar de kou moesten, naar de verlengde winter in Noorwegen. We krijgen dus normale weersomstandigheden wanneer we in maart spelen. Ik kijk uit naar België. Het is een sterke tegenstander, met een nieuwe trainer, die een geweldige Nations League heeft gespeeld en mooie wedstrijden heeft afgewerkt."

Klopp heeft bijzondere herinneringen aan Belgen

De voormalige Liverpool-trainer kent heel wat Rode Duivels bijzonder goed. "Kevin De Bruyne bijvoorbeeld, ik weet zelfs niet hoe vaak we tegen hem gespeeld hebben. Doku, Tielemans... Tegen die laatste hebben we met Dortmund nog gespeeld toen hij zestien jaar was en bij Anderlecht voetbalde", herinnert Klopp zich.

Toch wil de Duitser zijn ploeg niet zomaar als favoriet bestempelen. "Ik weet niet eens of dat belangrijk is. Het is een vraag die je heel vaak krijgt, maar waar ik eigenlijk nooit over nadenk. Ik ben nog nooit aan een wedstrijd begonnen zonder die te willen winnen. In vier en een halve maand kan er ontzettend veel gebeuren."

Klopp benadrukt dat Duitsland ondanks de recente goede resultaten nog werk voor de boeg heeft. "We zijn tevreden over de laatste indruk die we hebben achtergelaten, maar beseffen tegelijkertijd heel goed dat we nog maar aan het begin van een ontwikkeling staan."

Bijzonder compliment voor De Bruyne

Klopp wil de komende maanden gebruiken om België grondig te analyseren. "We blijven onze spelers volgen en kijken hoe ze zich ontwikkelen en waar we hen kunnen helpen. Nu kennen we onze tegenstander, dus misschien bekijk ik vandaag nog wel een wedstrijd van België. Tegen Italië heb ik hen al gezien, maar niet vanuit analytisch oogpunt."





Daarna volgt een opvallend compliment. "België is een geweldig voetballand, ze doen het goed. Kevin De Bruyne is een van de grootste spelers die de Premier League ooit heeft gekend. En hij is nog altijd goed, helaas", lacht Klopp.

Duitsland mag de terugwedstrijd in eigen land afwerken, maar volgens Klopp biedt dat geen enkele garantie. "Dat hangt natuurlijk een beetje af van de heenwedstrijd. In principe is het de bedoeling dat de groepswinnaar thuis de terugwedstrijd speelt en daardoor een voordeel heeft. Maar we moeten ervoor zorgen dat het ook echt een voordeel wordt."

De bondscoach waarschuwt zijn spelers dan ook voor de verplaatsing naar Brussel. "We moeten er eerst voor zorgen dat de uitwedstrijd geen nadeel wordt, want in één wedstrijd kan er heel veel gebeuren. We zullen ons op een bepaald moment heel intensief voorbereiden op de heenwedstrijd in België. Over de andere wedstrijd denken we dan later wel na."