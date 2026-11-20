De Rode Duivels weten welke uitdaging hen wacht in de kwartfinales van de Nations League. België neemt het op tegen Duitsland, een van de traditionele grootmachten van het Europese voetbal. Bij de voetbalbond beseffen ze dat het geen eenvoudige opdracht wordt, maar aan ambitie ontbreekt het alvast niet.

De Belgische nationale ploeg heeft de voorbije maanden opnieuw vertrouwen getankt. Vooral de overwinning tegen Italië heeft indruk gemaakt. Die prestatie moet de Rode Duivels het nodige geloof geven om ook tegen Duitsland voor een verrassing te zorgen.

Locht spreekt klare taal

Op de officiële website van de KBVB reageert Sports Director Pierre Locht op de loting. "We wisten dat we een tegenstander van formaat zouden treffen, ongeacht het resultaat van de loting." Toch wil hij zich niet zomaar neerleggen bij de reputatie van de Duitsers. "Met alle respect voor deze tegenstander zullen we deze kwartfinale met veel ambitie aanvatten."

Locht verwijst vooral naar de sterke prestaties van de Rode Duivels tijdens de Nations League. "Die overwinning heeft ons veel vertrouwen gegeven met het oog op de twee confrontaties met Duitsland." Volgens hem is het bovendien belangrijk dat België zich blijft meten met de beste landen om verdere stappen te zetten.

Veel vertrouwen in nieuwe technische staf

Ook over de evolutie onder de nieuwe technische staf is Locht bijzonder positief. Hij ziet een spelersgroep die steeds beter functioneert en waarin individuele kwaliteiten opnieuw tot hun recht komen. Vooral de manier waarop België tegen Italië presteerde, heeft hem overtuigd.



"De overwinning tegen Italië, in een wedstrijd die we absoluut moesten winnen, was een krachtig signaal", benadrukt Locht. Volgens hem bewijst dat resultaat dat er opnieuw vertrouwen en een positieve dynamiek binnen de groep heersen.