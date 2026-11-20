De toekomst van Ameen Al-Dakhil bij VfB Stuttgart staat opnieuw ter discussie. De 24-jarige Belgische verdediger komt nauwelijks aan spelen toe bij de Duitse club en zou tijdens de wintermercato mogen vertrekken. Daarmee dreigt zijn avontuur in de Bundesliga op een grote teleurstelling uit te draaien.

Volgens het Duitse Kicker behoort Al-Dakhil tot de spelers voor wie Stuttgart openstaat voor een vertrek. Ook de Zwitser Leonidas Stergiou bevindt zich in die situatie. Beide verdedigers slaagden er niet in om een vaste plaats in de ploeg te veroveren.

Stuttgart betaalde negen miljoen euro

Voor Al-Dakhil is dat bijzonder pijnlijk. Stuttgart haalde hem in de zomer van 2024 voor ongeveer negen miljoen euro weg bij Burnley. De voormalige verdediger van Standard en STVV moest een belangrijke versterking worden, maar zag zijn ontwikkeling afgeremd worden door aanhoudende blessureproblemen.

Ook dit seizoen blijft zijn speeltijd bijzonder beperkt. Al-Dakhil kwam in de Bundesliga nog maar één keer in actie, tijdens de slotfase van de 4-2-overwinning tegen Bayer Leverkusen. Een vaste basisplaats lijkt momenteel dan ook bijzonder ver weg.

Nieuwe transfer in januari?

Stuttgart zou tijdens de wintermercato ruimte willen vrijmaken in de spelerskern. Al-Dakhil en Stergiou worden daarom als mogelijke vertrekkers beschouwd. De Belgische verdediger heeft nochtans nog een contract tot de zomer van 2028, waardoor Stuttgart niet verplicht is om hem onmiddellijk van de hand te doen.



Afgelopen zomer was er al sprake van een vertrek. Al-Dakhil voerde toen gesprekken met het Engelse Hull City, maar die onderhandelingen leverden uiteindelijk niets op. Enkele maanden later lijkt een transfer opnieuw een mogelijkheid. Voor de Belg kan een nieuwe uitdaging noodzakelijk worden om zijn carrière weer op de rails te krijgen.