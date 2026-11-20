De internationale afscheidsgroet van Romelu Lukaku, daags na de 4-1-zege van België tegen Italië, kwam voor haast iedereen onverwacht. Jean Kindermans had de signalen evenwel al voor de aftrap opgevangen.

Romelu Lukaku kondigde een dag na de 4-1-overwinning tegen Italië zijn afscheid bij de Rode Duivels aan. De timing verraste de buitenwereld, maar ook de omkadering van de nationale ploeg. Zelfs stafleden en vertegenwoordigers van de voetbalbond moesten volgens het verhaal even wachten in de gang, terwijl Big Rom zijn beslissing in de kleedkamer toelichtte.

Voor Jean Kindermans kwam het nieuws minder onverwacht. De voormalige jeugdopleider van Anderlecht, die Lukaku van dichtbij heeft zien groeien in Neerpede, had enkele uren vóór de wedstrijd al een opvallend bericht ontvangen.

Een kort bericht met veel betekenis

Kindermans vertelde bij DAZN dat hij vlak voor de match contact had met Lukaku. Ik was in Neerpede en was niet verrast toen het officieel werd. Ik wist het enkele uren voor de wedstrijd al, aldus de opleider.

De twee onderhouden nog steeds geregeld contact. We sturen elkaar vaak eens een berichtje. Ik stuurde hem gewoon: ‘Veel succes in jouw Brussel’. Zijn antwoord verraste me: ‘Nog één keer alles geven’. Eerst besefte ik niet meteen wat hij daarmee bedoelde.

Kindermans herkende Lukaku na Italië

Pas toen Kindermans na afloop de beelden van de wedstrijd zag, vielen de puzzelstukken in elkaar. Toen ik de beelden na de match zag, begreep ik meteen wat er aan de hand was. Je zag het aan zijn houding.





Hij stuurde Lukaku vervolgens opnieuw een bericht, omdat hij hoopte dat het geen beslissing in een emotionele opwelling was. Volgens Kindermans stelde de spits hem gerust: de keuze was weloverwogen.

Een terugkeer bij de Rode Duivels lijkt dan ook weinig waarschijnlijk. Ik ken Romelu heel goed. Je zal hem niet zomaar kunnen overtuigen om op zijn beslissing terug te komen. Dat denk ik niet.