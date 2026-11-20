Thibaut Courtois blijft langer bij Real Madrid. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft de Belgische doelman zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot juni 2028. De officiële aankondiging van de Spaanse topclub wordt binnenkort verwacht.

De 34-jarige Rode Duivel lag oorspronkelijk nog vast tot de zomer van 2027. Met deze verlenging verzekert Real Madrid zich dus van nog een extra seizoen met zijn vaste nummer één.

Courtois speelt sinds de zomer van 2018 voor De Koninklijke, dat hem destijds voor ongeveer 35 miljoen euro overnam van Chelsea. Hij groeide er uit tot een absolute sterkhouder en speelde een belangrijke rol in verschillende Europese successen.

Prijzenkast Courtois kan nog indrukwekkender worden

In Madrid willen ze hun belangrijke spelers langer aan zich binden. Na Arda Güler en Aurélien Tchouaméni is Courtois al de derde speler die deze week zijn toekomst aan de club verbindt.

🚨⚪️ Thibaut Courtois has signed his new contract at Real Madrid until June 2028. 🔐 After Arda Güler and Tchouaméni, another new deal set to be announced by Real Madrid. https://t.co/ZBXxxE60qB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2026

De Belgische doelman verzamelde ondertussen een indrukwekkende prijzenkast in Madrid, met onder meer twee Champions League-eindzeges en drie Spaanse landstitels. Ook individueel werd hij bekroond, met de Trofeo Yashin in 2022.





Voor Real Madrid is de verlenging een duidelijk signaal van vertrouwen. Ondanks zijn leeftijd blijft Courtois een cruciale schakel en lijkt de club voorlopig geen afscheid te willen nemen van een van de beste doelmannen uit haar recente geschiedenis.