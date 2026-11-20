Antonio Nusa staat voor een bijzonder interessante periode in zijn carrière. De Noorse flankaanvaller, die bij Club Brugge zijn grote doorbraak beleefde, heeft zich bij RB Leipzig opnieuw in de kijker gespeeld. Arsenal volgt zijn ontwikkeling van dichtbij en zou hem hoog op de verlanglijst hebben staan. Een eventuele transfer kan bovendien een opvallend Belgisch tintje krijgen.

De Londense club haalde afgelopen zomer met Christos Tzolis al een andere voormalige smaakmaker van Club Brugge in huis. De Griekse international werd voor ongeveer 40 miljoen euro overgenomen en moest er de naar Besiktas vertrokken Leandro Trossard vervangen. Arsenal lijkt ondanks die investering nog niet klaar met het versterken van de linkerflank.

Concurrentie bij Leipzig opent deuren voor Nusa

Bij RB Leipzig moest Nusa vorig seizoen geregeld de aandacht delen met Yan Diomande. Die Ivoriaanse flankaanvaller maakte indruk met twaalf doelpunten en acht assists en versierde uiteindelijk een toptransfer naar Real Madrid. Door zijn vertrek kwam er meer ruimte vrij voor de Noor, die die kans met beide handen heeft gegrepen.

Nusa zit dit seizoen al aan evenveel doelpunten als tijdens de volledige vorige jaargang en voegde daar bovendien zeven assists aan toe. Met elf rechtstreekse doelpuntenbijdragen behoort hij tot de meest productieve spelers van Leipzig. In de Bundesliga doet voorlopig alleen Harry Kane beter op het vlak van assists, met acht beslissende passes.

Ook zijn individuele statistieken tonen een duidelijke evolutie. De voormalige Bruggeling creëert meer kansen, komt vaker in de zestien van de tegenstander en neemt meer initiatief in de aanval. Zijn snelheid en dribbelvermogen maken hem bijzonder gevaarlijk in één-tegen-één-situaties. Dat bewees hij ook bij Noorwegen tegen Denemarken, toen hij vijf kansen creëerde en vier geslaagde dribbels liet optekenen. In beide statistieken was hij de beste speler van de wedstrijd.

Tzolis is er al, maar Arsenal wil nog meer

Bij Arsenal zou Nusa dus een concurrent van zijn voormalige ploegmaat kunnen worden. Tzolis is er al, maar de interesse in Nusa toont dat de Engelse topclub de concurrentie en kwaliteit op de flanken verder wil aanscherpen. De twee kunnen allebei op de linkerflank uit de voeten, al beschikken ze over verschillende aanvallende kwaliteiten.



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Een transfer wordt evenwel bijzonder duur. Leipzig heeft met het vertrek van Diomande al een belangrijke aanvaller verloren en wil Nusa niet zomaar laten gaan. De Duitse club zou pas bij een uitzonderlijk bod willen praten, waarbij bedragen van 70 tot 90 miljoen euro circuleren. Arsenal zal dus diep in de buidel moeten tasten om opnieuw een ex-speler van Club Brugge naar Londen te halen.