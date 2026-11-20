Cercle Brugge heeft vrijdagavond opnieuw een belangrijke stap gezet in de Jupiler Pro League. De Vereniging won met 1-0 van Westerlo en boekte daarmee zijn derde opeenvolgende overwinning. Steve Ngoura groeide uit tot de grote hoofdrolspeler van de wedstrijd. De aanvaller miste eerst een strafschop, maar bezorgde zijn ploeg uiteindelijk toch de drie punten. Voor Westerlo blijft de negatieve reeks ondertussen maar duren.

De wedstrijd begon met veel intensiteit, maar echte doelkansen waren aanvankelijk schaars. Cercle probeerde het initiatief te nemen, terwijl Westerlo geleidelijk beter in de wedstrijd kwam. Cisse Sandra kreeg een uitstekende mogelijkheid om de bezoekers op voorsprong te brengen, maar kon niet afwerken. Aan de overkant kopte Ngoura naast en botste Dante Vanzeir op doelman Andreas Jungdal. Daardoor gingen beide ploegen met een 0-0-tussenstand rusten.

Ngoura mist strafschop en neemt revanche

Na de pauze kwam Cercle veel scherper voor de dag. Het overwicht van de thuisploeg was in de tweede helft bijzonder groot. Gary Magnée zag een knappe poging op de paal stranden en even later kreeg de Vereniging een uitgelezen kans om de score te openen. Ngoura werd in het strafschopgebied foutief afgestopt door Amando Lapage, waarna scheidsrechter Bert Verbeke naar de stip wees.

Ngoura nam zelf de strafschop, maar zag zijn poging gered worden door Jungdal. De doelman hield Westerlo vervolgens met enkele uitstekende reddingen overeind, onder meer op een kopbal van Martens.

Toch ging het alsnog mis voor de bezoekers. Jungdal leverde de bal ongelukkig in bij Magnée, die Ngoura met een fraaie voorzet bediende. De aanvaller kopte de 1-0 binnen en nam zo revanche voor zijn eerdere misser.

Westerlo blijft verder wegzakken

Westerlo had op dat moment nog ongeveer twintig minuten om de achterstand recht te zetten, maar slaagde er nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Cercle bleef de betere ploeg en kwam zelfs nog dicht bij een tweede doelpunt. Ngoura kon een nieuwe voorzet van Magnée net niet bereiken. De thuisploeg gaf de voorsprong uiteindelijk niet meer uit handen en mocht voor de derde keer op rij feestvieren.





Dankzij deze overwinning klimt Cercle naar de elfde plaats met twaalf punten uit twaalf wedstrijden. De Bruggelingen hadden het de voorbije weken bijzonder moeilijk, maar lijken stilaan de weg naar boven gevonden te hebben.

Voor Westerlo ziet de situatie er heel wat minder rooskleurig uit. De Kemphanen slikken hun derde opeenvolgende nederlaag en blijven achter met een bijzonder magere één op twaalf. Westerlo staat nog negende met veertien punten. De druk neemt daardoor verder toe bij de bezoekers.