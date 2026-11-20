De Italiaanse interesse in Nicolò Tresoldi blijft toenemen. De spits van Club Brugge heeft zich met zijn prestaties in de Champions League nadrukkelijk in de kijker gespeeld en vooral bij AC Milan zijn ze bijzonder gecharmeerd.

Volgens La Gazzetta dello Sport is zelfs clubeigenaar Gerry Cardinale helemaal overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller.

Hattrick tegen Inter maakte grote indruk

De aanleiding voor die fascinatie is duidelijk. Tresoldi maakte indruk met zijn hattrick in de spectaculaire 3-4-zege van Club Brugge tegen Inter. Die Europese stunt bleef ook in Italië niet onopgemerkt. Volgens La Gazzetta dello Sport was Cardinale bijzonder onder de indruk van wat de Duits-Italiaanse spits op die avond liet zien.

Daar komt nog bij dat Tresoldi als kind al sympathie had voor AC Milan. Dat gegeven voedt bij de Italiaanse club de hoop dat een eventuele overstap ook voor de speler zelf aantrekkelijk zou zijn. De Rossoneri zouden hem dan ook graag naar San Siro halen.

Club Brugge houdt de lat bijzonder hoog

De interesse beperkt zich bovendien niet tot AC Milan. Ook de Italiaanse nationale ploeg blijft Tresoldi nadrukkelijk volgen. Zijn dubbele nationaliteit maakt hem een interessante optie voor de Squadra Azzurra, terwijl zijn prestaties op het hoogste Europese niveau zijn marktwaarde verder doen stijgen.

Een transfer wordt echter geen eenvoudige opdracht. Club Brugge zou meer dan 50 miljoen euro verlangen voor zijn spits. Daarmee maakt Blauw-Zwart duidelijk dat het niet van plan is om een van zijn grootste sportieve troeven zomaar te laten vertrekken. De zomer van 2027 lijkt een mogelijk moment waarop de belangstelling concreet kan worden.



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Cardinale liet eerder al verstaan dat geld voor AC Milan geen onoverkomelijk obstakel mag zijn wanneer de club echt overtuigd is van een speler. "Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat, wanneer we een speler willen, niemand tegen mij kan zeggen: 'We kunnen hem niet halen, want hij is onbetaalbaar'", klonk het. Dat maakt de Italiaanse flirt met Tresoldi alvast bijzonder interessant.