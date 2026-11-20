Standard trekt met vijf afwezigen naar Lommel. Andi Zeqiri is de nieuwste naam op de ziekenboeg, terwijl Vincent Euvrard opnieuw kan rekenen op Bernard Nguene en Dimitri Lavalée. Ook Noah Sy en Laurens Goemaere maken kans op een selectie.

Twee dagen voor de verplaatsing van Standard naar Lommel gaf Vincent Euvrard tekst en uitleg tijdens zijn persconferentie. Na de interlandbreak maakte de coach meteen de balans op van de medische situatie binnen zijn selectie.

"Josué Homawoo staat opnieuw op het veld, maar traint nog niet met de groep", vertelde Euvrard. "Dat is een positieve evolutie. Hij blijft bij ons, maar werkt voorlopig vooral individueel. Tijdens de winterstage in Spanje zal hij weer aansluiten bij de groep."

Ook Marlon Fossey ontbreekt nog. De verdediger wordt maandag geopereerd. Casper Nielsen heeft deels de groepstraining hervat, maar de wedstrijd in Lommel komt nog te vroeg. Hetzelfde geldt voor Mohamed El Hankouri.

Zeqiri kampt met blessure aan de adductoren

Met Andi Zeqiri valt er nog een vijfde speler weg voor Euvrard. De spits liep zijn blessure op in de oefenwedstrijd in Mönchengladbach. "Hij zal tien dagen tot twee weken niet beschikbaar zijn", aldus de Standard-trainer. "Tijdens die oefenmatch voelde hij pijn aan de adductoren. De echografie wees niets uit, maar hij bleef deze week last ondervinden."

Een MRI-scan bracht uiteindelijk wel een kleine blessure aan het licht, die niet zichtbaar was op de echografie. Daardoor moet Standard het in Lommel zonder Zeqiri stellen.





Nguene en Lavalée weer inzetbaar

Er is ook positief nieuws voor de Rouches. Bernard Nguene en Dimitri Lavalée zijn opnieuw beschikbaar. Tobias Mohr is eveneens speelklaar, net als de internationals die woensdag terugkeerden naar Luik.

Door de afwezigheid van Fossey kan Euvrard zijn selectie aanvullen met Laurens Goemaere of Noah Sy. Beide jongeren maken daardoor kans om mee af te reizen naar Lommel.