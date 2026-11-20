Ivan Leko heeft zich duidelijk uitgesproken over het incident met Mamadou Diakhon bij Club Brugge. De aanvaller verliet onlangs boos de training nadat hij te horen kreeg dat hij niet in de basis zou staan. De trainer maakt duidelijk dat dergelijk gedrag niet zonder gevolgen blijft.

Diakhon krijgt voorlopig wel een nieuwe kans van Leko. "Hij doet zijn best. Wat er gebeurd is, is gebeurd. Maar zo'n zaken zijn niet normaal in een teamsport. Iedereen maakt fouten. En dan volgen er tweede en derde kansen."

Leko haalt voorbeelden aan

Volgens Het Nieuwsblad benadrukte Leko dat de mentaliteit van zijn spelers voor hem bijzonder belangrijk is. Hij verwees daarbij naar Brandon Mechele, die met een gebroken neus speelde, en Jorne Spileers, die ondanks een blessure negentig minuten volmaakte.

Ook Hans Vanaken kreeg lof omdat hij met een zwaar gehavende enkel toch nog op het veld verscheen. "Voor zo'n spelers geef ik mijn leven", verklaarde Leko. De Kroaat verwacht van iedereen dezelfde bereidheid om zich volledig weg te cijferen voor de ploeg.

Diakhon verliest krediet

"Als je jezelf boven het team zet, dan zak je op de ladder bij mij", waarschuwde Leko. Volgens de trainer heeft Diakhon door zijn gedrag niet alleen bij hem, maar ook binnen de spelersgroep en technische staf krediet verloren.

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Toch is de deur niet definitief gesloten voor de aanvaller. Diakhon kan zijn positie nog herstellen door zich op het veld te bewijzen. "Het heeft dus wel degelijk een impact gehad. Zijn status bij mij is niet hetzelfde als voor dat incident", besloot Leko.