Club Brugge trekt zaterdagavond naar KV Mechelen en Ivan Leko kan op heel wat spelers rekenen. De interlandbreak heeft nauwelijks schade aangericht binnen zijn selectie. Bovendien gaf de Kroatische trainer tijdens zijn persconferentie ook zijn mening over de veelbesproken Belgengate.

Vooral achter de inzetbaarheid van Jorne Spileers en Nicolo Tresoldi stonden aanvankelijk vraagtekens. Spileers liep bij de Jonge Duivels een lichte blessure op, terwijl Tresoldi met een hersenschudding kampte. Beide spelers lijken echter beschikbaar voor de verplaatsing naar Mechelen.

Goed nieuws voor Leko

Volgens Het Nieuwsblad bevestigde Leko dat de situatie bijzonder goed meevalt. "Tresoldi heeft vijf dagen niet getraind, maar kan spelen op KV Mechelen", vertelde hij. Er is wel nog één speler die individueel moet werken aan zijn herstel.

Het gaat om Jan Virgili, die nog niet volledig hersteld is. "Virgili traint nog individueel. Hij herstelt nog van zijn blessure", aldus Leko. Voor het overige kan de Brugse trainer dus rekenen op een nagenoeg volledig fitte selectie.

Leko reageert op Belgengate

Ook de discussie rond het wedstrijdblad van Anderlecht kwam ter sprake. Leko wilde zich niet rechtstreeks uitspreken over een mogelijke forfaitzege voor Club Brugge, maar gaf wel een opvallende vergelijking. "Ik ben geen advocaat. Natuurlijk heb ik een mening, maar die hou ik liever voor mezelf. Maar regels blijven regels. Als je door het rood rijdt, ben je ook in fout."

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De Kroaat benadrukte bovendien dat de voetbalbelgenregel wel degelijk invloed heeft op de keuzes van een trainer. Soms moet een Belgische speler volgens hem de voorkeur krijgen boven een mogelijk betere concurrent. Toch wil Leko niet vooruitlopen op een uitspraak. "Maar we kunnen alleen maar afwachten wat er beslist wordt", besloot hij.