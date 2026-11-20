Jacky Mathijssen is tegenwoordig technisch directeur bij RAAL La Louvière. De ex-trainer blikt terug op zijn jaren bij Club Brugge en geeft toe dat de titelstrijd tegen het toenmalige Standard eigenlijk een ongelijke strijd was.

Jacky Mathijssen werd door zijn opvallende uitspraken in de media al eens vergeleken met José Mourinho, al houdt die vergelijking sportief gezien snel op. Waar de Portugees een indrukwekkende prijzenkast verzamelde, bleef een grote hoofdprijs als trainer uit voor de huidige technisch directeur van RAAL La Louvière.

De voormalige doelman bouwde wel een stevige reputatie op bij onder meer STVV en Charleroi. Tussen 2007 en 2009 kreeg hij vervolgens de kans bij Club Brugge, waar hij de verwachtingen rond een nieuwe landstitel moest inlossen.

Club Brugge botste op een ijzersterk Standard

Tijdens zijn periode in Brugge verkondigde Mathijssen geregeld dat hij met Blauw-Zwart kampioen wilde worden. Bijna twintig jaar later nuanceert hij die ambitie in een gesprek met Het Nieuwsblad. Intern wist hij naar eigen zeggen dat zijn ploeg kwaliteit tekortkwam.

"Als je ploeg te zwak is om kampioen te worden, moet je er toch voor zorgen dat ze het gevoel heeft dat het mogelijk is? We moeten er niet flauw over doen: het probleem bij Club was honderd procent een gebrek aan kwaliteit", aldus Mathijssen.

Club Brugge kon volgens hem twee seizoenen lang lang aanklampen, maar moest telkens uiteindelijk lossen. Dat had veel te maken met de tegenstander uit Luik. "Dat waren ook de twee topjaren van Standard. Tegen Defour, Fellaini, Witsel… Achteraf bekeken maakte je geen schijn van kans."





Ook Anderlecht toonde interesse

Na zijn Brugse avontuur werkte Mathijssen nog bij Lokeren, Beerschot, OH Leuven en Westerlo. Een grote Belgische trofee kwam er niet meer, al had zijn loopbaan ook anders kunnen verlopen. Anderlecht had namelijk interesse toen Club Brugge hem aanstelde.

"Ze vroegen mij om te wachten, zodat ik het jaar nadien kon komen. Maar na Club was dat uiteraard niet meer mogelijk. Er waren sowieso al veel mensen tegen mij omdat ik mijn mening eerlijk zei, en daardoor kwamen er alleen maar tegenstanders bij", gaf Mathijssen toe.

De 66-jarige ex-coach heeft naar eigen zeggen nu wel opnieuw een uitdaging gevonden die hem ligt, aan de zijde van RAAL-eigenaar Salvatore Curaba.