De geruchten over een mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht blijven de gemoederen beroeren. Na zijn afscheid bij de Rode Duivels wordt volop gespeculeerd over zijn toekomst. Marc Coucke heeft nu zelf duidelijkheid gegeven over een eventuele wintertransfer.

Lukaku heeft al meermaals aangegeven dat hij ooit opnieuw voor Anderlecht wil spelen. Zijn afscheid als international heeft die hoop bij de supporters opnieuw aangewakkerd. Toch lijkt een terugkeer tijdens de wintermercato voorlopig uitgesloten.

Coucke sluit wintertransfer uit

In de VTM-talkshow Happy Hour kreeg Coucke van presentator Ruben Van Gucht de vraag of Lukaku na de winterstop bij Anderlecht zal voetballen. Zijn antwoord was duidelijk. "Neen. Hij heeft nog een contract bij Fenerbahçe en ook op dat gebied is hij een heel loyale mens. Hij gaat niet als een dief in de nacht vertrekken in Turkije."

Coucke heeft bijzonder veel respect voor de spits en weet hoe hard hij werkt om opnieuw zijn beste niveau te bereiken. "Toen ik hem begin dit jaar in Napels bezocht voor de Gouden Schoen, heb ik gezien hoe hij keihard revalideert en er dag en nacht mee bezig is."

Coucke droomt van bijzonder afscheid

Hoewel een wintertransfer dus niet aan de orde lijkt, blijft Coucke hopen dat Lukaku ooit nog het shirt van Anderlecht aantrekt. De sterke man van paars-wit vindt namelijk dat de aanvaller een veel mooier afscheid van het voetbal verdient.

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"We zullen zien wat het wordt, maar hij verdient wel een mooier afscheid dan dit. De beslissende goal in een titelmatch, bijvoorbeeld", vertelde Coucke met een knipoog. Een terugkeer naar Anderlecht blijft dus een droom, al zullen de supporters wellicht nog wat geduld moeten oefenen.