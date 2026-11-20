Igor De Camargo heeft onlangs promotie gemaakt bij KRC Genk, maar moet voorlopig nog twee functies combineren. De voormalige aanvaller werd aangesteld als assistent van Timmy Simons bij de eerste ploeg, maar zal zondag toch opnieuw op de bank zitten bij Jong Genk. Daar wacht hem meteen een bijzonder moeilijke opdracht.

De Limburgse beloften trekken zondag om 16 uur naar Beerschot, de leider in de Challenger Pro League. Voor De Camargo wordt het geen eenvoudige wedstrijd, want hij moet verschillende spelers missen. Bovendien is er nog altijd geen duidelijkheid over wie zijn taken bij Jong Genk definitief zal overnemen.

Vijf spelers ontbreken bij Jong Genk

Volgens Het Belang van Limburg blijft De Camargo voorlopig verantwoordelijk voor de beloften zolang er geen opvolger gevonden is. Tegen Beerschot moet hij het zonder Jelle Driessen, Elie Mbavu, Assil Saidi, Tinus Moorthamer en Kiyan Achahbar stellen.

Zij verblijven momenteel in Qatar voor het WK U17. Voor Jong Genk betekent hun afwezigheid wel dat verschillende opties wegvallen voor de belangrijke verplaatsing naar Antwerpen.

Versterking vanuit de A-kern?

Gelukkig kan De Camargo ook opnieuw rekenen op enkele andere spelers. Moustapha Koma, Saif Lazar en Ken Nkuba zijn beschikbaar. Het drietal kwam woensdag al in actie tijdens een oefenwedstrijd tegen Tubize-Braine.

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Mogelijk krijgt Jong Genk bovendien nog extra versterking vanuit de eerste ploeg. KRC Genk speelt zaterdagavond tegen La Louvière, waardoor spelers die bij Timmy Simons op de bank blijven zondag eventueel kunnen aansluiten bij de beloften.