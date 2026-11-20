MLS maakt lonen bekend: Messi blijft de grootverdiener, Lewandowski en Griezmann op podium
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Lionel Messi blijft met ruime voorsprong de best betaalde voetballer in de Major League Soccer. Volgens de nieuwe cijfers van de spelersvakbond MLSPA bedraagt zijn gegarandeerde vergoeding bij Inter Miami liefst 28,33 miljoen dollar. Toch krijgt hij steeds meer gezelschap van grote Europese namen die de Amerikaanse competitie vervoegen.
Robert Lewandowski staat meteen op de tweede plaats met 19,51 miljoen dollar bij Chicago Fire. Antoine Griezmann (Orlando City) volgt met bijna 13,94 miljoen dollar. Ook Son Heung-min en Breel Embolo verdienen meer dan tien miljoen dollar per jaar.
De tien best betaalde spelers in de MLS
De volledige top tien volgens de cijfers van het najaar van 2026:
Lionel Messi (Inter Miami) – 28.333.333 dollar
Robert Lewandowski (Chicago Fire) – 19.510.000 dollar
Antoine Griezmann (Orlando City) – 13.938.354 dollar
Son Heung-min (LAFC) – 11.152.852 dollar
Breel Embolo (Atlanta United) – 10.811.400 dollar
Rodrigo De Paul (Inter Miami) – 9.688.320 dollar
Hirving Lozano (LA Galaxy) – 9.333.333 dollar
Miguel Almirón (Atlanta United) – 7.871.000 dollar
Allan Saint-Maximin (Charlotte FC) – 7.199.000 dollar
Emil Forsberg (New York Red Bulls) – 6.035.625 dollar
Inter Miami betaalt meer dan iedereen
Ook op clubniveau springt Inter Miami eruit. De club van Messi heeft een totale loonmassa van 59,37 miljoen dollar, meer dan het dubbele van die van 25 andere MLS-clubs. Chicago Fire (41,29 miljoen) en Atlanta United (38,35 miljoen) vervolledigen de top drie.
De vijf hoogste en laagste loonmassa's in de competitie:
Hoogste loonmassa's
Inter Miami – 59,37 miljoen dollar
Chicago Fire – 41,29 miljoen dollar
Atlanta United – 38,35 miljoen dollar
LA Galaxy – 34,91 miljoen dollar
LAFC – 32,91 miljoen dollar
Laagste loonmassa's
Philadelphia Union – 12,64 miljoen dollar
Sporting Kansas City – 13,30 miljoen dollar
DC United – 14,55 miljoen dollar
CF Montréal – 15,02 miljoen dollar
FC Dallas – 15,49 miljoen dollar
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