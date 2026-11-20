Lionel Messi blijft met ruime voorsprong de best betaalde voetballer in de Major League Soccer. Volgens de nieuwe cijfers van de spelersvakbond MLSPA bedraagt zijn gegarandeerde vergoeding bij Inter Miami liefst 28,33 miljoen dollar. Toch krijgt hij steeds meer gezelschap van grote Europese namen die de Amerikaanse competitie vervoegen.

Robert Lewandowski staat meteen op de tweede plaats met 19,51 miljoen dollar bij Chicago Fire. Antoine Griezmann (Orlando City) volgt met bijna 13,94 miljoen dollar. Ook Son Heung-min en Breel Embolo verdienen meer dan tien miljoen dollar per jaar.

De tien best betaalde spelers in de MLS

De volledige top tien volgens de cijfers van het najaar van 2026:

Lionel Messi (Inter Miami) – 28.333.333 dollar Robert Lewandowski (Chicago Fire) – 19.510.000 dollar Antoine Griezmann (Orlando City) – 13.938.354 dollar



Son Heung-min (LAFC) – 11.152.852 dollar Breel Embolo (Atlanta United) – 10.811.400 dollar Rodrigo De Paul (Inter Miami) – 9.688.320 dollar Hirving Lozano (LA Galaxy) – 9.333.333 dollar Miguel Almirón (Atlanta United) – 7.871.000 dollar Allan Saint-Maximin (Charlotte FC) – 7.199.000 dollar Emil Forsberg (New York Red Bulls) – 6.035.625 dollar

Inter Miami betaalt meer dan iedereen

Ook op clubniveau springt Inter Miami eruit. De club van Messi heeft een totale loonmassa van 59,37 miljoen dollar, meer dan het dubbele van die van 25 andere MLS-clubs. Chicago Fire (41,29 miljoen) en Atlanta United (38,35 miljoen) vervolledigen de top drie.

De vijf hoogste en laagste loonmassa's in de competitie:

Hoogste loonmassa's

Inter Miami – 59,37 miljoen dollar Chicago Fire – 41,29 miljoen dollar Atlanta United – 38,35 miljoen dollar LA Galaxy – 34,91 miljoen dollar LAFC – 32,91 miljoen dollar

Laagste loonmassa's