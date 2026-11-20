Neymar heeft opnieuw voor opschudding gezorgd in Brazilië. Na de 0-1-zege van Santos op het veld van Coritiba kreeg de vedette het aan de stok met supporters van de thuisploeg. De aanvaller reageerde bijzonder agressief op hun provocaties.

De 34-jarige Braziliaan liet zich niet tegenhouden en schold de fans uitgebreid uit. "Jullie gaan naar de tweede klasse degraderen. Jullie moeten mij respecteren", riep hij onder meer, waarna hij richting de kleedkamers trok.

De emoties liepen tijdens de wedstrijd al hoog op. Neymar was goed op dreef met verschillende dribbels, maar raakte ook verwikkeld in een bits duel met middenvelder Thiago Santos. Die kon een poging tot een sombrero van de aanvaller duidelijk niet appreciëren.

Neymar keert terug in basiself

Ook het wedstrijdverloop zorgde voor extra spanning. Santos leek lange tijd op weg naar een gelijkspel, maar Gabriel Barbosa bezorgde de bezoekers met een doelpunt in de 92ste minuut alsnog de overwinning. Neymar had een aandeel in die late treffer.

Het was bovendien zijn terugkeer in de basis na twee wedstrijden afwezigheid. Tegen Bahia had hij zowel een automatische schorsing door een opstapeling van gele kaarten als een uitsluiting opgelopen.



In de Braziliaanse competitie kwam Neymar dit seizoen al zestien keer in actie. Daarin scoorde hij acht doelpunten. Zijn prestaties blijven dus belangrijk voor Santos, al haalt hij ook geregeld de aandacht met incidenten naast zijn voetbal.