Een opvallend vertrek bij Anderlecht. Annelies Debakker, de mama van Nathan De Cat, is eind oktober vertrokken bij paars-wit. Amper een jaar nadat ze bij de Brusselaars aan de slag ging, komt er zo al een einde aan de samenwerking.

Debakker maakte vorig jaar de overstap van KV Mechelen naar Neerpede. Bij Anderlecht kreeg ze de functie van Operations Manager en was ze verantwoordelijk voor de operationele werking en de organisatie van de jeugdacademie.

Verschillende veranderingen op Neerpede

De moeder van het jonge voetbaltalent had voordien al heel wat ervaring opgedaan. Ze werkte onder meer als salesmanager bij KV Mechelen en was eerder actief bij Nike. Ook als leerkracht lichamelijke opvoeding had ze een achtergrond in de sportwereld.

De voorbije zomer veranderde er echter heel wat binnen de jeugdwerking van Anderlecht. Met de terugkeer van Jean Kindermans als jeugddirecteur kreeg de academie opnieuw een andere structuur. Volgens Het Nieuwsblad zaten beide partijen niet langer op dezelfde golflengte. Uiteindelijk besliste Debakker zelf om te vertrekken.

Nathan De Cat blijft verbonden met Anderlecht

Het vertrek van zijn moeder volgt op de transfer van Nathan De Cat naar Hoffenheim. Het jonge talent zette daarmee een volgende stap in zijn carrière, al blijft hij nog regelmatig terugkeren naar het Lotto Park.



De middenvelder komt er nog geregeld zijn voormalige ploegmaats en de RSCA Futures aanmoedigen. De professionele wegen van zijn moeder en Anderlecht zijn intussen wel definitief gescheiden.