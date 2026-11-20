PSV Eindhoven geeft de strijd om Kevin De Bruyne niet op. De Nederlandse topclub bereidt een nieuw bod voor bij Napoli om de Rode Duivel in januari naar Eindhoven te halen. Dat meldt transferjournalist Nicolò Schira.

De Bruyne zou het belangrijkste transferdoelwit van PSV zijn voor de wintermercato. Volgens Schira heeft de middenvelder alvast zijn bereidheid uitgesproken om de overstap naar Nederland te maken.

PSV zou de 34-jarige Belg een contract voor twee seizoenen willen aanbieden. De club hoopt de komende dagen met een verbeterd voorstel Napoli alsnog te overtuigen.

Napoli moet overtuigd worden

De Bruyne maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Manchester City naar Napoli, maar hij zou er niet meer gelukkig zijn met de manier van spelen en zijn familie wil ook korter bij huis gaan wonen.

🚨 Excl. - #PSV will submit a new bid to #Napoli in the next days to try to sign Kevin #DeBruyne, who is PSV’s main target for January. KDB has already given his availability to join the dutch club. Ready a 2-years contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 19, 2026

PSV ziet in de ervaren spelmaker een absolute versterking voor de tweede seizoenshelft. De Eindhovenaren willen hun ambities kracht bijzetten met de komst van een speler die jarenlang op het hoogste niveau actief was.





Rode Duivel staat voor belangrijke keuze

Voor De Bruyne zou een transfer naar PSV een nieuwe uitdaging betekenen in een competitie waarin hij nog niet eerder actief was. De grote vraag is voorlopig vooral of Napoli bereid is mee te werken aan een vertrek in januari.

Van een akkoord is er nog geen sprake. PSV zal eerst met een nieuw bod moeten komen dat voldoende overtuigend is voor de Italiaanse club.