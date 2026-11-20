Thibaut Courtois blijft langer bij Real Madrid. De Belgische doelman heeft zijn contract bij de Spaanse grootmacht officieel verlengd tot 30 juni 2028. Daarmee komt er een einde aan de onzekerheid over zijn toekomst. De contractverlenging zat er al een tijdje aan te komen, maar is nu helemaal afgerond.

Courtois speelt sinds de zomer van 2018 voor Real Madrid en groeide er uit tot een van de belangrijkste spelers. De inmiddels 34-jarige doelman heeft ondertussen heel wat successen geboekt in de Spaanse hoofdstad. Met zijn nieuwe overeenkomst kan hij daar nog minstens twee seizoenen aan toevoegen.

Real Madrid bevestigt contractverlenging

Vrijdag maakte Real Madrid het nieuws officieel bekend via de eigen kanalen. "Real Madrid en Thibaut Courtois hebben een akkoord bereikt over de verlenging van het contract van onze speler, waardoor hij tot 30 juni 2028 aan de club verbonden blijft", klinkt het in de mededeling.

De Spaanse grootmacht benadrukt ook de indrukwekkende prestaties van Courtois. Sinds zijn komst speelde hij volgens de club 348 officiële wedstrijden en veroverde hij maar liefst veertien prijzen. Daaronder bevinden zich twee Champions Leagues, drie Spaanse landstitels en drie wereldbekers voor clubs.

Courtois blijft belangrijk voor Real Madrid

Ook individueel verzamelde de Rode Duivel heel wat onderscheidingen. Zo won hij in 2022 de Yashin Trophy en werd hij datzelfde jaar verkozen tot beste speler van de Champions League-finale tegen Liverpool. Real Madrid noemt hem in zijn officiële mededeling zelfs de beste doelman ter wereld.



Courtois liet onlangs nog verstaan dat hij hoopt om vijf jaar te blijven voetballen. Zijn nieuwe contract past alvast bij die ambitie. Als hij zijn overeenkomst volledig uitdient, zal de voormalige doelman van KRC Genk en Atlético Madrid 36 jaar zijn. Voor Real Madrid is het duidelijk dat de club ook de komende jaren op zijn Belgische nummer één wil blijven rekenen.