Club Brugge hoopt een forfaitzege te krijgen na de fout van Anderlecht, maar bij Union zijn ze daar absoluut geen voorstander van. Trainer David Hubert heeft zich nu ook uitgesproken over de kwestie en neemt daarbij geen blad voor de mond.

Anderlecht had tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge onvoldoende voetbalbelgen op het wedstrijdblad staan. Union vreest dat blauw-zwart daardoor twee extra punten zou kunnen krijgen. Hubert vindt dat een vreemde gang van zaken, al erkent hij dat de regels gerespecteerd moeten worden.

Hubert wijst op opvallend probleem

Bij Het Laatste Nieuws legt Hubert uit hoe Union dergelijke fouten probeert te vermijden. "Wij dienen de spelerslijst altijd een dag op voorhand in. We weten op voorhand wie bij de selectie hoort en wie niet." Op die manier heeft de club voldoende tijd om eventuele problemen op te merken.

Toch stoort Hubert zich aan het systeem waarmee wedstrijdselecties worden ingediend. Bij geschorste spelers verschijnt automatisch een waarschuwing, maar bij een tekort aan voetbalbelgen gebeurt dat niet. "Menselijke fouten kunnen gebeuren, want zo'n moment is chaotisch. Voor schorsingen is er wel een automatische beveiliging, maar voor de rest niet. Absurd."

Duidelijke boodschap aan Club Brugge

Ook over de mogelijke forfaitzege van Club Brugge heeft Hubert een uitgesproken mening. "Ik focus me op wat op het veld gebeurt. Dáár win of verlies je punten, niet op een andere manier." Volgens de Union-trainer hoort een sportieve prestatie bepalend te zijn voor de puntenverdeling.



Hubert vindt wel dat Anderlecht gestraft moet worden voor de overtreding, maar ziet geen reden om Club Brugge daarvoor te belonen. "Regels zijn er om nageleefd te worden en fouten moeten worden bestraft. Maar iemand anders bevoordelen daarom, houdt voor mij geen steek." Hij gaat zelfs nog een stap verder: "Dus nee, ik zou geen punten willen bijkrijgen."