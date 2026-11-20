Ian Evatt zal zijn 45ste verjaardag niet snel vergeten. De Engelse trainer kreeg donderdagmorgen nog een verjaardagswens van Blackpool, maar amper zeven uur later volgde een bijzonder onaangename verrassing: de club maakte zijn ontslag bekend.

De League One-club bedankte Evatt daarmee voor zijn diensten, nadat de resultaten de voorbije weken zwaar tegenvielen. Blackpool won slechts één van zijn laatste tien wedstrijden en staat momenteel op de twintigste plaats in de Engelse derde klasse.

Resultaten kosten Evatt uiteindelijk zijn job

Evatt was sinds oktober 2025 aan de slag bij Blackpool. Hij kreeg de opdracht om de ploeg opnieuw competitief te maken, maar slaagde er niet in om voldoende regelmaat in de resultaten te krijgen. De recente reeks nederlagen en puntenverliezen zette zijn positie steeds verder onder druk.

Voor de clubleiding was de maat uiteindelijk vol. De timing maakte het afscheid extra opvallend: eerst feliciteerde Blackpool zijn trainer publiekelijk met zijn verjaardag, later op dezelfde dag werd duidelijk dat hij niet langer aan het roer stond.

Opvallend einde van een moeilijke periode

De 45-jarige Evatt heeft als trainer al heel wat ervaring opgedaan in het Engelse voetbal. Voor zijn komst naar Blackpool was hij onder meer actief bij Bolton Wanderers, waar hij meerdere seizoenen aan het roer stond. Ook bij Barrow bouwde hij eerder een reputatie op.



Bij Blackpool kwam er dus na iets meer dan een jaar een einde aan zijn periode. De club moet nu op zoek naar een opvolger die de ploeg opnieuw uit de gevarenzone kan loodsen. Voor Evatt zelf eindigde zijn verjaardag alvast op een bijzonder bittere manier.