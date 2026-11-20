De Rode Duivels weten eindelijk wie ze treffen in de kwartfinales van de Nations League. Vrijdagmiddag vond om 12 uur de loting plaats. België werd gekoppeld aan Duitsland en krijgt daarmee meteen een bijzonder zware tegenstander voorgeschoteld. Ook de mogelijke tegenstander in de halve finales is al bekend.

De ploeg van Mark van Bommel verzekerde zich dankzij de overtuigende 4-1-overwinning tegen Italië van een plaats bij de laatste acht. België eindigde als tweede in zijn groep, achter Frankrijk, en wist daardoor vooraf dat het een groepswinnaar zou treffen. Dat is uiteindelijk Duitsland geworden.

Duitsland verkeert in uitstekende vorm

Duitsland behoort tot de absolute toplanden van Europa en maakte enkele dagen geleden nog bijzonder veel indruk. De ploeg van Jürgen Klopp vernederde Nederland met maar liefst 5-0 en kroonde zich daarmee tot groepswinnaar.

Voor de Rode Duivels wordt het tweeluik dus een serieuze test. Toch hoeft België niet zonder vertrouwen aan de dubbele confrontatie te beginnen. Van Bommel zal wel een oplossing moeten vinden voor de Duitse aanvallende kwaliteiten.

Ook mogelijke tegenstander halve finales bekend

Naast België-Duitsland leverde de loting nog drie aantrekkelijke affiches op. Noorwegen neemt het op tegen Engeland, terwijl Spanje en Frankrijk elkaar treffen in een absolute kraker. Nederland krijgt met Portugal eveneens een bijzonder moeilijke opdracht voorgeschoteld.



Als België erin slaagt Duitsland uit te schakelen, wacht in de halve finales de winnaar van Noorwegen-Engeland. De kwartfinales worden met een heen- en terugwedstrijd afgewerkt tussen 25 en 30 maart 2027. De halve finales staan gepland voor 9 en 10 juni, terwijl de finale op 13 juni wordt gespeeld. De Rode Duivels kennen nu dus hun volledige mogelijke route naar de eindstrijd.