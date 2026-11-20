De opmerkelijke terugkeer van Ronaldinho op een voetbalveld heeft niet iedereen kunnen bekoren. De Braziliaanse legende speelde afgelopen weekend op 46-jarige leeftijd opnieuw een officiële wedstrijd voor Ravenna, de Italiaanse club waarvan hij mede-eigenaar is. Antonio Cassano begrijpt echter niet waarom hij dat gedaan heeft.

Ronaldinho stond meteen in de basis tegen Forlì en speelde 45 minuten. Ravenna won met 2-0 en de Braziliaan had zelfs een aandeel in de openingstreffer. Toch kreeg hij achteraf stevige kritiek van de voormalige Italiaanse international.

Cassano begrijpt de comeback niet

In het programma Viva El Futbol begon Cassano nochtans met lof voor Ronaldinho. "Ik heb enorm veel respect voor hem, als persoon en als speler. Voor mij behoort hij nog altijd tot de vijf grootste voetballers aller tijden, samen met Messi, Maradona, Ronaldo en waarschijnlijk Pelé."

Daarna veranderde de toon helemaal. "Wat hij laatst deed, was heel onaangenaam om naar te kijken. Wat moest hij op zijn 46ste in die omstandigheden gaan doen? Ik begreep het niet", klonk het bijzonder scherp.

Zelfs 20 miljoen euro zou hem niet overtuigen

Cassano vermoedt dat de vriendschap tussen Ronaldinho en Ravenna-voorzitter Ignazio Cipriani een rol speelde. "Hij deed het omdat hij een relatie heeft met Cipriani, die een vriend van hem is. En omdat ze hem veel geld hebben gegeven. Ik weet het niet. Voor mij was het een belachelijke farce."



De Italiaan benadrukte dat hij zelf nooit op een dergelijk aanbod zou zijn ingegaan. "Ik zou het zelfs niet gedaan hebben als ze me tien miljoen hadden aangeboden. Zelfs geen twintig miljoen." Ondanks zijn harde woorden blijft Cassano dus wel bijzonder veel respect hebben voor de Braziliaan als voetballer.