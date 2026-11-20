SK Beveren heeft een nieuwe naam toegevoegd aan zijn technische staf. Sascha Kotysch (38) gaat op de Freethiel aan de slag als assistent-trainer. Opvallend genoeg heeft de club daarmee al een nieuwe T2 aangesteld, terwijl de zoektocht naar een hoofdtrainer nog volop loopt.

Kotysch is geen onbekende in het Belgische voetbal. De voormalige verdediger speelde voor STVV en OH Leuven en deed nadien trainerservaring op bij OHL. De voorbije twee seizoenen was hij hoofdtrainer van de U23 in Eerste Nationale VV.

Bob Peeters legt keuze uit

Op de officiële clubwebsite reageert Bob Peeters, General Manager Sports van SK Beveren, tevreden op de aanstelling. "Met Sascha stellen we een assistent-trainer aan die sterke tactische kennis combineert met een duidelijke visie op voetbal en een bijzonder grote werkethiek."

Peeters benadrukt dat de volgorde van de aanstellingen geen toeval is. "We hebben er bewust voor gekozen om eerst onze nieuwe assistent-trainer aan te stellen, terwijl de zoektocht naar een hoofdtrainer verderloopt. We willen een sterke technische staf samenstellen waarin de verschillende profielen elkaar aanvullen en waarin we tegelijk de continuïteit van onze voetbalvisie bewaken."

Zoektocht naar hoofdtrainer gaat verder

Zijn talenkennis is bovendien een belangrijke troef. De nieuwe assistent spreekt Nederlands, Frans, Duits en Engels, wat de communicatie met de internationale spelersgroep moet vergemakkelijken.

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Met Kotysch haalt Beveren alvast een trainer met de nodige ervaring en een UEFA Pro Licence in huis. De volgende belangrijke stap wordt de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Wie uiteindelijk de technische staf zal leiden, blijft voorlopig afwachten.