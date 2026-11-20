Een gelijkspel op het veld, maar mogelijk nog een verschuiving in de rangschikking: de nasleep van Club Brugge-Anderlecht houdt het Belgische voetbal in zijn greep. Vrijdag om 13 uur moesten de betrokken partijen hun standpunten verdedigen voor de Disciplinaire Raad. Daarbij bleef het niet bij een discussie tussen blauw-zwart en paars-wit. Ook Union schoof aan, omdat de uitkomst rechtstreeks gevolgen kan hebben voor de positie van de Brusselaars.

xHet geschil draait om de samenstelling van de wedstrijdselectie van Anderlecht. Op het wedstrijdblad stonden vijf spelers die als voetbalbelg tellen, terwijl er zes vereist zijn. Club Brugge ziet daarin een reglementaire overtreding die een forfaitzege moet opleveren. Anderlecht erkent de fout, maar wil het gelijkspel behouden. Voor Union staat er eveneens iets op het spel: een Brugse forfaitzege zou blauw-zwart twee extra punten bezorgen en mogelijk de koppositie doen veranderen.

Club Brugge wil van geen toegevingen weten

Tijdens de zitting maakte Club Brugge duidelijk dat het de zaak niet als een onschuldige administratieve vergissing beschouwt. Volgens Het Nieuwsblad wees advocaat Thomas Delameilleure erop dat de bewuste regel bedoeld is om de ontwikkeling van Belgische spelers te ondersteunen.

"Die voetbalbelgen-regel is geen vodje papier", klonk het. Hij benadrukte dat Anderlecht voldoende voetbalbelgen in zijn ruimere kern had, maar er toch te weinig selecteerde. Daardoor had de trainer volgens de Brugse redenering andere keuzemogelijkheden dan het reglement toestond.

Bij Anderlecht klinkt een heel ander verhaal. Advocaat Pieter Braeckman wees erop dat de extra speler niet werd ingezet en betwist dat Club Brugge sportieve schade heeft geleden. Een eenvoudige wijziging tussen de reservekeepers had het wedstrijdblad volgens paars-wit al in orde kunnen brengen. "Er is geen voordeel voor ons geweest en geen nadeel voor Club Brugge", stelde hij. Anderlecht vraagt daarom om de uitslag te laten staan en verwerpt het idee dat iedere overtreding automatisch een forfait moet opleveren.

Union mengt zich en haalt uit naar Club Brugge

Union koos nadrukkelijk positie tegen de Brugse eis, zonder de fout van Anderlecht goed te praten. De Brusselse club vindt dat de sanctie evenredig moet zijn en dat puntenverlies voor Anderlecht niet noodzakelijk betekent dat Club Brugge drie punten moet krijgen.



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Advocaat Dimitri Dedecker formuleerde het scherp: "Wat Club Brugge hier komt doen is een cadeau vragen." Club Brugge stelde op zijn beurt dat Union geen rechtstreeks belang heeft om zich in de procedure te mengen en vroeg om die tussenkomst niet toe te laten.

Zo draait het dossier inmiddels om meer dan één naam te weinig op een wedstrijdblad. De Disciplinaire Raad moet zich buigen over de gevolgen van de overtreding en over de vraag welke clubs aanspraak kunnen maken op een sportieve sanctie.

Club Brugge houdt vast aan een forfaitzege, Anderlecht aan de oorspronkelijke uitslag en Union aan een oplossing zonder extra punten voor blauw-zwart. Een definitieve beslissing was na de pleidooien nog niet bekend. Tot die er is, blijft ook de mogelijke impact op het klassement onzeker.