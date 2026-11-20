STVV heeft een opvallende oplossing gevonden voor de supporters die volgende week naar Kroatië afreizen. Hoewel de Europese wedstrijd tegen Hajduk Split achter gesloten deuren moet plaatsvinden, kunnen toch 195 Truiense fans het stadion binnen. De Limburgse club neemt daarvoor zelf de kosten op zich.

Zo'n 500 supporters hadden hun reis naar Split al geboekt toen UEFA besliste om de wedstrijd zonder publiek te laten doorgaan. Die straf kwam er na incidenten met Kroatische supporters tegen Ajax. Tot grote frustratie van STVV mogen er nu toch 8.000 jonge supporters van Hajduk aanwezig zijn.

STVV haalt stevig uit

Volgens Het Belang van Limburg is de verontwaardiging op Stayen bijzonder groot. "Die mededeling gaat in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid", klinkt het bij STVV. De club vindt het onbegrijpelijk dat haar eigen supporters worden uitgesloten, terwijl Hajduk via een uitzondering voor kinderen onder de 14 jaar toch publiek mag ontvangen.

STVV probeerde ondertussen de vliegtickets van de getroffen supporters terugbetaald te krijgen, maar kreeg nul op het rekest bij Lufthansa Group en Croatia Airlines. Ook de UEFA en de KBVB werden aangesproken. "Zoveel hypocrisie kunnen wij niet aanvaarden", reageert de club scherp.

Club betaalt zelf 195 tickets

Daarom maakt STVV nu gebruik van een bepaling in het UEFA-reglement. Bezoekende clubs kunnen namelijk ook bij wedstrijden achter gesloten deuren VIP-tickets opeisen. STVV koopt alle 195 beschikbare plaatsen, die normaal 80 euro per stuk kosten, en verdeelt ze gratis onder de getroffen supporters.

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Als er meer dan 195 kandidaten zijn, volgt op zondag 22 november een loting. Supporters die niet naar Kroatië trekken, kunnen de wedstrijd donderdagavond volgen op een groot scherm in Tribune Oost op Stayen. Zo probeert STVV de schade voor zijn aanhang alsnog enigszins te beperken.